Суд на Волині призначив експравоохоронцю з Донеччини 12 років в'язниці за колабораційну діяльність





Чоловіка визнали винним у колабораціонізмі та призначили 12 років позбавлення волі, сказано у вироку суду, пише



Що відомо про колабораційну діяльність колишнього правоохоронця

Обвинувальний акт донеччанину оголосили в червні 2022 року. У 2009 році він був дільничним інспектором міліції сектору дільничних інспекторів міліції Кремінського районного відділу.



За даними слідства, чоловік систематично з квітня до червня 2022 року співпрацював з Росією, її окупаційною адміністрацією та був "помічником голови адміністрації Кремінського району Луганської народної республіки". Цю посаду він зайняв добровільно.



Донеччанин організовував пресконференції, брифінги, круглі столи, телепередачі де розповідали про життя району та діяльність окупантів.



Під час досудового розслідування з'ясувалося, що 23 квітня 2022 року донеччанин перебував на тимчасово окупованій території міста Кремінна та з'явився в ефірі російського телеканалу "РИА Новости", де викривлював події російської агресії проти України та підтримував дії окупаційної влади.



3 червня 2022 року в Кремінній він дав інтерв'ю для російського телеканалу NewsFront та російської пресслужби "народної міліції ЛНР", де висловлювався як представник окупаційної влади та пропагував збройну агресію Росії проти України.



В рішенні суду зазначили, що діяльність колишнього правоохоронця на окупованій території підтвердили двоє свідків. Також суду відомо, що донеччанин нині переховується на території Луганської області та періодично виїжджає до Росії через неконтрольовані українською владою пункти пропусків.



Окрім обраного покарання 12 років за ґратами, суд погодив також конфіскацію майна обвинуваченого. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту його фактичного затримання.



Довідково: розгляд справи відбувся за процедурою "in absentia", тобто за відсутності обвинуваченого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд оголосив вирок для жителя Донецької області, колишнього правоохоронця із селища Мангуш, який співпрацював із росією, окупаційною владою на тимчасово захоплених територіях та виправдовував збройну агресію проти України.Чоловіка визнали винним у колабораціонізмі та призначили 12 років позбавлення волі, сказано у вироку суду, пише Суспільне Що відомо про колабораційну діяльність колишнього правоохоронцяОбвинувальний акт донеччанину оголосили в червні 2022 року. У 2009 році він був дільничним інспектором міліції сектору дільничних інспекторів міліції Кремінського районного відділу.За даними слідства, чоловік систематично з квітня до червня 2022 року співпрацював з Росією, її окупаційною адміністрацією та був "помічником голови адміністрації Кремінського району Луганської народної республіки". Цю посаду він зайняв добровільно.Донеччанин організовував пресконференції, брифінги, круглі столи, телепередачі де розповідали про життя району та діяльність окупантів.Під час досудового розслідування з'ясувалося, що 23 квітня 2022 року донеччанин перебував на тимчасово окупованій території міста Кремінна та з'явився в ефірі російського телеканалу "РИА Новости", де викривлював події російської агресії проти України та підтримував дії окупаційної влади.3 червня 2022 року в Кремінній він дав інтерв'ю для російського телеканалу NewsFront та російської пресслужби "народної міліції ЛНР", де висловлювався як представник окупаційної влади та пропагував збройну агресію Росії проти України.В рішенні суду зазначили, що діяльність колишнього правоохоронця на окупованій території підтвердили двоє свідків. Також суду відомо, що донеччанин нині переховується на території Луганської області та періодично виїжджає до Росії через неконтрольовані українською владою пункти пропусків.Окрім обраного покарання 12 років за ґратами, суд погодив також конфіскацію майна обвинуваченого. Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту його фактичного затримання.розгляд справи відбувся за процедурою "in absentia", тобто за відсутності обвинуваченого.

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