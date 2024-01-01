Зеленський: Трипільську ТЕС знищили, бо лишилося нуль ракет
Сьогодні, 11:06
Трипільську ТЕС на Київщині атакували 11 ракет — сім з них Україна змогла знищити, а чотири влучили у ціль просто тому, що в ППО закінчились ракети для збиття.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає NV.
«Я вам наведу один приклад, дуже простий приклад — Трипільська електростанція. Від неї залежить електроенергія в Київській області. Одинадцять ракет летіли в її бік. Перші сім ми збили. Чотири знищили Трипільську. Чому? Тому що у нас не було жодної ракети. У нас закінчилися всі ракети», — зазначив президент.
Він також розкритикував аргументи про «втягнення НАТО у війну проти Росії», коли йдеться про допомогу Альянсу Україні і нагадав, що Ізраїль також не є його частиною.
«Що ж, після вчорашньої атаки я хочу задати вам питання, а Ізраїль є частиною НАТО чи ні? Ось відповідь. Ізраїль не є країною НАТО. Союзники по НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Вони показали іранським силам, що Ізраїль не один. І це урок. Це відповідь будь-кому на будь-якому континенті, хто каже, що потрібно дуже обережно допомагати Україні, щоб не втягнути країни НАТО у війну», — сказав Зеленський.
Удар РФ по Трипільській ТЕС
У ПАТ Центренерго повідомили, що внаслідок російського удару 11 квітня було повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію в місті Українка Київської області.
Пізніше в Центренерго повідомили, що через удар втратили 100% генерації.
В Укренерго зазначали, що через втрату Трипільської теплоелектростанції зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години.
Військовий портал Defense Express з посиланням на джерела повідомив, що для обстрілу Трипільської ТЕС у ніч проти 11 квітня російські окупанти могли використати нові крилаті ракети X-69, які дозволили повністю знищити станцію.
Голова наглядової ради ПАТ Центренерго Андрій Гота заявив, що енергетики можуть відновити зруйновану росіянами Трипільську ТЕС, але без належної системи ППО в цьому не має сенсу.
Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га. ТЕС розташована у місті Українка Обухівського району на березі Канівського водосховища.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський, передає NV.
«Я вам наведу один приклад, дуже простий приклад — Трипільська електростанція. Від неї залежить електроенергія в Київській області. Одинадцять ракет летіли в її бік. Перші сім ми збили. Чотири знищили Трипільську. Чому? Тому що у нас не було жодної ракети. У нас закінчилися всі ракети», — зазначив президент.
Він також розкритикував аргументи про «втягнення НАТО у війну проти Росії», коли йдеться про допомогу Альянсу Україні і нагадав, що Ізраїль також не є його частиною.
«Що ж, після вчорашньої атаки я хочу задати вам питання, а Ізраїль є частиною НАТО чи ні? Ось відповідь. Ізраїль не є країною НАТО. Союзники по НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Вони показали іранським силам, що Ізраїль не один. І це урок. Це відповідь будь-кому на будь-якому континенті, хто каже, що потрібно дуже обережно допомагати Україні, щоб не втягнути країни НАТО у війну», — сказав Зеленський.
Удар РФ по Трипільській ТЕС
У ПАТ Центренерго повідомили, що внаслідок російського удару 11 квітня було повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію в місті Українка Київської області.
Пізніше в Центренерго повідомили, що через удар втратили 100% генерації.
В Укренерго зазначали, що через втрату Трипільської теплоелектростанції зменшилася потужність для покриття споживання у пікові вечірні години.
Військовий портал Defense Express з посиланням на джерела повідомив, що для обстрілу Трипільської ТЕС у ніч проти 11 квітня російські окупанти могли використати нові крилаті ракети X-69, які дозволили повністю знищити станцію.
Голова наглядової ради ПАТ Центренерго Андрій Гота заявив, що енергетики можуть відновити зруйновану росіянами Трипільську ТЕС, але без належної системи ППО в цьому не має сенсу.
Трипільська ТЕС — найпотужніша електростанція на Київщині. Є найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га. ТЕС розташована у місті Українка Обухівського району на березі Канівського водосховища.
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