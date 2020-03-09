Українець подав позов щодо російських катувань до суду Аргентини: це вперше в історії

Українець подав позов щодо російських катувань до суду Аргентини: це вперше в історії
Громадянин України подав кримінальний позов до Федерального Суду Аргентини із запитом розслідувати тортури, які до нього застосували росіяни.

Про це hromadske розповіли у The Reckoning Project.

Українець звернувся до суду Аргентини за допомогою журналістів та юристів з документування воєнних злочинів проєкту The Reckoning Project. Цей проєкт навчає журналістів і дослідників конфліктів збирати та зберігати свідчення свідків таким чином, щоб потім їх можна було використати у суді.

Аргентину обрали через те, що Конституція країни дозволяє судам розглядати міжнародні злочини, зокрема, злочини проти людяності та воєнні злочини, незалежно від того, де саме їх було скоєно. Судова система Аргентини вже ухвалювала знакові рішення у справах, що стосуються злочину застосування тортур.

Так, позов пана М. став першим в історії українським позовом щодо катувань, поданим до суду в Аргентині. Ім'я українця не розголошується з міркувань безпеки, зокрема через побоювання за його родину, яка все ще перебуває в окупованих землях.

Потерпілий розповів, що до нього застосовували тортури російській посадовці та пов'язані з ними люди. Частина фігурантів вже ідентифікована.

У скарзі йдеться про те, що до вух та пальців чоловіка кріпили електричні кабелі, щоб пропустити струм через його тіло. Його та інших утримували в камерах площею 10 квадратних метрів, по 12-20 людей у камері, цитує Reuters.

Міжнародні організації, зокрема й ООН, вже документували схожі випадки тортур щодо інших людей на території того самого об'єкту, де утримували пана М.

«Я — один з багатьох. Я знаю чимало тих, хто пройшов й через куди гірше ставлення. Я хочу розповісти про наш біль усьому світу. Бо катування людей і продовжують практикуватися на окупованих росією українських територіях», — сказав потерпілий.

Позов до Аргентини подали у той час, як українські правоохоронні органи перевантажені справами про російські злочини. Перед поданням позову, у лютому та березні 2024 року, на зустріч із представниками влади Аргентини їздили журналістка та співзасновниця проєкту Наталя Гуменюк, а також Цветеліна ван Бентем — правознавиця Оксфордського університету та старша юрисконсультантка The Reckoning Project.

Сам пан М. під час поїздки у Буенос Айрес зустрівся з аргентинцями, які також пережили катування.

У суді він зазначив: «В Аргентині, я зрозумів, що шлях до справедливості — довгий, але її можливо досягти, тільки разом. Я зустрів людей, які пройшли через жахіття тортур, але вони ніколи не здавалися. Саме через те, що тут в Аргентині люди здатні зрозуміти наш біль, я сподіваюся, що шанс на справедливість існує».

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Теги: українець, позов, росія
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