На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою

Ковба Миколу Васильовича, який віддав своє життя, боронячи країну на Донеччині.



Про це пише газета



Загинув Микола Ковба 11 квітня в базовому таборі в м. Краматорськ Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши тяжкі поранення несумісні з життям внаслідок детонації мінно-вибухового пристрою.



Поховали Воїна із усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





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