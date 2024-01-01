На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
15 квітня жителі Колківської громади провели в останню земну дорогу українського Захисника – жителя села Грузятин, сапера 100-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, солдата, 57-річного Ковба Миколу Васильовича, який віддав своє життя, боронячи країну на Донеччині.

Про це пише газета "Нова доба".

Загинув Микола Ковба 11 квітня в базовому таборі в м. Краматорськ Донецької області під час виконання бойового завдання, отримавши тяжкі поранення несумісні з життям внаслідок детонації мінно-вибухового пристрою.

Поховали Воїна із усіма військовими почестями на місцевому кладовищі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Водія, який збив на смерть велосипедиста під Луцьком, запроторять за ґрати
Сьогодні, 12:33
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 квітня
Сьогодні, 12:30
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
Сьогодні, 12:16
Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки
Сьогодні, 12:03
Українець подав позов щодо російських катувань до суду Аргентини: це вперше в історії
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Грицаєм На Волині попрощалися з Героєм Андрієм Грицаєм
13 квітень, 21:50
Поліг у Маріуполі два роки тому: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині Іллі Шамріцького Поліг у Маріуполі два роки тому: підтвердили загибель 21-річного Героя з Волині Іллі Шамріцького
12 квітень, 16:33
Підтвердили загибель під Авдіївкою волинського Героя Олександра Зінчука Підтвердили загибель під Авдіївкою волинського Героя Олександра Зінчука
12 квітень, 11:04
«На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Сливка «На щиті» на Волинь повертається Герой Микола Сливка
10 квітень, 17:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водія, який збив на смерть велосипедиста під Луцьком, запроторять за ґрати
Сьогодні, 12:33
 0
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 квітня
Сьогодні, 12:30
 0
На Волині попрощалися з Героєм Миколою Ковбою
Сьогодні, 12:16
 0
Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки
Сьогодні, 12:03
 0
Українець подав позов щодо російських катувань до суду Аргентини: це вперше в історії
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8