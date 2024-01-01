Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 17 – 21 квітня





Цього тижня на сцені театру глядачі зможуть прожити кожну сторінку «Щоденника останнього дня» Марії Шварц – єврейки, яку розстріляли у 1941 році, який читатиме її далека родичка. Побачать у новому світлі виставу, яка є новітнім переосмисленням класичної п’єси Івана Франка «Украдене щастя». Спостерігатимуть шедевр української драматургії, де красуню Уляну віддають за багатого дурня Стецька, але її серце належить кріпаку Олексію. Це чарівна, весела і неординарна комедія – одна з найдосконаліших української класики.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 17 до 21 квітня.



У середу, 17 квітня, о 18:00 на камерній сцені – комедійний трилер з елементами мелодрами «Мільйон парашутиків» Неди Нежданої. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).



Вистава у якій говоритимуть про війну, геноцид та межу між життям і смертю. Постановка, яка, втім, попри всю серйозність тем, які торкається, спонукає глядачів не лише плакати, а і багато... Сміятися. Наштовхне пригадати щось важливе, щемне і доволі особисте. Вечір в театрі, який прогорне гіркі та солодкі сторінки вашого життя, одна за одною, і нагадає, яке ж воно все-таки прекрасне... І повірте, післясмак буде теплим та приємним...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У суботу, 20 квітня о 18:00 – драма «Не шукайте ЩАСТЯ, бо я його украв» Ольги Оноприюк та Андрія Білоуса за п'єсою Івана Франка «Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).



Добро і зло, вірність і зрада, кохання та ненависть, особисте щастя та доля жінки в примусовому шлюбі... Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій... Погляньте по-іншому на найвизначніший сценічний твір письменника та найбільш знакову для багатьох театрів п’єсу.



У неділю, 21 квітня, о 12:00 – казка «Котигорошко» Анатолія Шияна. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Історія-подорож, у якій – за всіма вимогами жанру – герой пізнає себе і світ. Вона створена за мотивами української народної казки, тож у ній збережений народний колорит і відчуття справжнього незвичайного дійства, бо розпочинається і завершується мандрівка Котигорошка магічно. А ще ця розповідь про те, що завжди знайдеться герой, який зовсім не планував ним бути, проте важкі часи спонукають його до цього, бо не можна стояти осторонь, коли на тебе нападають. Саме таким є наш герой Котигорошко, який рятує від Змія сестру, побратимів, а заодно й увесь білий світ.



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається



У неділю, 21 квітня, о 17:00 – комедія «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Станьте свідками дивовижних перипетій в українському селі – красуню видають заміж за дурня! Яка хитрість може врятувати від шлюбу з нелюбом, навіть якщо батьки наполягають?



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені театру глядачі зможуть прожити кожну сторінку «Щоденника останнього дня»– єврейки, яку розстріляли у 1941 році, який читатиме її далека родичка. Побачать у новому світлі виставу, яка є новітнім переосмисленням класичної п’єси«Украдене щастя». Спостерігатимуть шедевр української драматургії, де красунювіддають за багатого дурня, але її серце належить кріпаку. Це чарівна, весела і неординарна комедія – одна з найдосконаліших української класики.У середу,на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 40 хвилин (без антракту).Вистава у якій говоритимуть про війну, геноцид та межу між життям і смертю. Постановка, яка, втім, попри всю серйозність тем, які торкається, спонукає глядачів не лише плакати, а і багато... Сміятися. Наштовхне пригадати щось важливе, щемне і доволі особисте. Вечір в театрі, який прогорне гіркі та солодкі сторінки вашого життя, одна за одною, і нагадає, яке ж воно все-таки прекрасне... І повірте, післясмак буде теплим та приємним...Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У суботу,таза п'єсою«Украдене щастя». Камерна сцена театру. Режисерка-постановниця – Ольга Оноприюк. Тривалість – 1 година 15 хвилин (без антракту).Добро і зло, вірність і зрада, кохання та ненависть, особисте щастя та доля жінки в примусовому шлюбі... Пристрасті, які розпалюються тоді, коли у коханні – танці для двох – з'являється хтось третій... Погляньте по-іншому на найвизначніший сценічний твір письменника та найбільш знакову для багатьох театрів п’єсу.У неділю,Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Історія-подорож, у якій – за всіма вимогами жанру – герой пізнає себе і світ. Вона створена за мотивами української народної казки, тож у ній збережений народний колорит і відчуття справжнього незвичайного дійства, бо розпочинається і завершується мандрівка Котигорошка магічно. А ще ця розповідь про те, що завжди знайдеться герой, який зовсім не планував ним бути, проте важкі часи спонукають його до цього, бо не можна стояти осторонь, коли на тебе нападають. Саме таким є наш герой Котигорошко, який рятує від Змія сестру, побратимів, а заодно й увесь білий світ.У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю,, музика. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Станьте свідками дивовижних перипетій в українському селі – красуню видають заміж за дурня! Яка хитрість може врятувати від шлюбу з нелюбом, навіть якщо батьки наполягають?Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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