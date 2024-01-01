Водія, який збив на смерть велосипедиста під Луцьком, запроторять за ґрати

Водія, який збив на смерть велосипедиста під Луцьком, запроторять за ґрати
Винуватцеві смертельної автопригоди, що трапилася у селі Тарасове Луцького району, суд обрав покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Про це пише Zaxid.net.

Луцький міськрайонний суд виніс вирок Олександру Олещуку за вчинення смертельної ДТП. Водій перевищив допустиму швидкість руху і збив велосипедиста – від отриманих травм 51-річний чоловік помер у лікарні. Суд призначив обвинуваченому 5 років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду від 12 квітня, аварія на вулиці Боголюбській у селі Тарасове Луцького району сталася 9 травня 2022 року. Тоді 23-річний Олександр Олещук, який не мав відповідної категорії для керування транспортним засобом, сів за кермо Volkswagen Golf. Чоловік їхав у межах населеного пункту зі швидкістю 89-99 км/год і збив чоловіка, який рухався велосипедом у попутному напрямку – від отриманих травм потерпілий загинув.

Обвинувачений щиро розкаявся та просив суд суворо його не карати. Пояснив, що перед зіткненням велосипедист різко змінив траєкторію руху.

Суддя Ярослав Артиш визнав Олександра Олещука винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), й призначив йому покарання – 5 років ув’язнення без права керувати транспортними засобами на 3 роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: суд, Волинь
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