На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області
Сьогодні, 13:00
На війні загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени 2022 року.
Це Суспільному підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова — Олена Кірєєва.
13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".
Про загибель Олександра Бакликова також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.
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Це Суспільному підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова — Олена Кірєєва.
13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".
Про загибель Олександра Бакликова також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.
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На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області
Сьогодні, 13:00