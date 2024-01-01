На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області

Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени 2022 року.



Це Олена Кірєєва.



13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".



Про загибель Олександра Бакликова також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув міський голова Лебедина. Він долучився до війська восени 2022 року.Це Суспільному підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова —13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".Про загибель Олександра Бакликова також написали міський голова Тростянця, голова Недригайлівської громади

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