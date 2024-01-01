На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області

На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області
На війні загинув міський голова Лебедина Олександр Бакликов. Він долучився до війська восени 2022 року.

Це Суспільному підтвердила колишня заступниця Олександра Бакликова — Олена Кірєєва.

13 вересня 2022 року у Facebook Олександр Бакликов повідомив, що долучається до захисту України: "Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас".

Про загибель Олександра Бакликова також написали міський голова Тростянця Юрій Бова, голова Недригайлівської громади Костянтин Волков.

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Теги: міський голова, загибель, війна
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