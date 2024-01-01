Зворушливі кадри з волинської лікарні: реципієнтка зустрілася з родиною донора

Зворушливі кадри з волинської лікарні: реципієнтка зустрілася з родиною донора
В лікарні на Волині жінка, якій пересадили нирку і підшлункову, зустрілася з родиною донора.

Про це повідомляє Суспільне.

У Нововолинській центральній міській лікарні відбулася зустріч реципієнта із родиною донора, яка дала згоду на посмертну трансплантацію органів.

Торік у квітні Олені Ткачук пересадили одночасно нирку і підшлункову залозу. Це була перша така операція в Україні, її зробили у Львові, а забір органів — на Волині.

"Після трансплантації я шукала можливість знайти цю родину, — говорить Олена Ткачук. — Для мене їх вчинок став вирішальним. Я почала жити таким життям, якого я раніше не знала. Це дуже хороша жінка (дружина донора — ред.), у них дуже хороша дитина".



Олена Ткачук додала: відчувала потребу в зустрічі з людьми, рішення яких дало їй шанс на нове життя. Також жінка подякувала лікарям і сказала, що хоче популяризувати донорство і трансплантологію в Україні.

Що відомо про першу в Україні комплексу пересадку нирки і підшлункової

Олена Ткачук — медсестра з Рівненщини. Жінка з 5 років хворіла на цукровий діабет, підшлункова залоза не виробляла інсулін. Після народження дитини в жінки почали відмовляти і нирки.

Трансплантація відбулася у Першому медичному об'єднанні Львова. Протягом 6 годин Олені трансплантували підшлункову залозу. З цією операцією львівським лікарям допомагали київські колеги, адже трансплантація цього органу вважається одним із найскладніших у світі оперативних втручань. Ще дві години медики пересаджували жінці нирку. 4 травня 2023 року Олену Ткачук виписали з лікарні.

Донор для Олени і ще двох чоловіків, яким пересадили серце і печінку, став 42-річний житель Нововолинська. У волинянина стався важкий внутрішньомозковий інсульт. Після констатації смерті мозку рідні чоловіка підписали згоду на посмертну трансплантацію органів.

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Теги: лікарі, Волинь
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