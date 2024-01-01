Зворушливі кадри з волинської лікарні: реципієнтка зустрілася з родиною донора

пересадили нирку і підшлункову, зустрілася з родиною донора.



Про це повідомляє



У Нововолинській центральній міській лікарні відбулася зустріч реципієнта із родиною донора, яка дала згоду на посмертну трансплантацію органів.



Торік у квітні Олені Ткачук пересадили одночасно нирку і підшлункову залозу. Це була перша така операція в Україні, її зробили у Львові, а забір органів — на Волині.



"Після трансплантації я шукала можливість знайти цю родину, — говорить Олена Ткачук. — Для мене їх вчинок став вирішальним. Я почала жити таким життям, якого я раніше не знала. Це дуже хороша жінка (дружина донора — ред.), у них дуже хороша дитина".







Олена Ткачук додала: відчувала потребу в зустрічі з людьми, рішення яких дало їй шанс на нове життя. Також жінка подякувала лікарям і сказала, що хоче популяризувати донорство і трансплантологію в Україні.



Що відомо про першу в Україні комплексу пересадку нирки і підшлункової



Олена Ткачук — медсестра з Рівненщини. Жінка з 5 років хворіла на цукровий діабет, підшлункова залоза не виробляла інсулін. Після народження дитини в жінки почали відмовляти і нирки.



Трансплантація відбулася у Першому медичному об'єднанні Львова. Протягом 6 годин Олені трансплантували підшлункову залозу. З цією операцією львівським лікарям допомагали київські колеги, адже трансплантація цього органу вважається одним із найскладніших у світі оперативних втручань. Ще дві години медики пересаджували жінці нирку. 4 травня 2023 року Олену Ткачук виписали з лікарні.



Донор для Олени і ще двох чоловіків, яким пересадили серце і печінку, став 42-річний житель Нововолинська. У волинянина стався важкий внутрішньомозковий інсульт. Після констатації смерті мозку рідні чоловіка підписали згоду на посмертну трансплантацію органів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В лікарні на Волині жінка, якійі підшлункову, зустрілася з родиною донора.Про це повідомляє Суспільне У Нововолинській центральній міській лікарні відбулася зустріч реципієнта із родиною донора, яка дала згоду на посмертну трансплантацію органів.Торік у квітніпересадили одночасно нирку і підшлункову залозу. Це була перша така операція в Україні, її зробили у Львові, а забір органів — на Волині."Після трансплантації я шукала можливість знайти цю родину, — говорить Олена Ткачук. — Для мене їх вчинок став вирішальним. Я почала жити таким життям, якого я раніше не знала. Це дуже хороша жінка (дружина донора — ред.), у них дуже хороша дитина".Олена Ткачук додала: відчувала потребу в зустрічі з людьми, рішення яких дало їй шанс на нове життя. Також жінка подякувала лікарям і сказала, що хоче популяризувати донорство і трансплантологію в Україні.Олена Ткачук — медсестра з Рівненщини. Жінка з 5 років хворіла на цукровий діабет, підшлункова залоза не виробляла інсулін. Після народження дитини в жінки почали відмовляти і нирки.Трансплантація відбулася у Першому медичному об'єднанні Львова. Протягом 6 годин Олені трансплантували підшлункову залозу. З цією операцією львівським лікарям допомагали київські колеги, адже трансплантація цього органу вважається одним із найскладніших у світі оперативних втручань. Ще дві години медики пересаджували жінці нирку. 4 травня 2023 року Олену Ткачук виписали з лікарні.Донор для Олени і ще двох чоловіків, яким пересадили серце і печінку, став 42-річний житель Нововолинська. У волинянина стався важкий внутрішньомозковий інсульт. Після констатації смерті мозку рідні чоловіка підписали згоду на посмертну трансплантацію органів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію