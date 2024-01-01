Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському

Закон про мобілізацію направили на підпис Зеленському
Ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію підписав спікер Руслан Стефанчук.

Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.

Тепер його відправили на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Це не означає, що документ одразу підпишуть, бо, наприклад, закон про зниження призовного віку до 25 років лежав без підпису 10 місяців.

Більшість норм закону набере чинності через місяць після публікації, але імплементація всіх норм буде поступовою.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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