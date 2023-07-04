Завдяки фотопасткам зловили понад півсотні волинян, які загиджують ліс

У масивах поблизу населених пунктів лісівники встановили максимальну кількість із наявних у філіях Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" фотопасток. Їх постійно переміщають та маскують. Таким чином фіксують традиційне «генеральне прибирання» перед Великоднем.Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.Порушників, які на фото, камера зафіксувала у лісових масивах Воротнівського лісництва філії «Ківерцівське лісове господарство».Загалом протягом весни запрацівники груп оперативного реагування та державної лісової охорони склали 56 протоколів.Згідно з законодавством України, за засмічення лісів передбачені штрафи.«Але річ навіть не в адміністративній відповідальності. Такі факти досі є непоодинокими. Люди не перестали виносити сміття до сусіднього лісу. Який усього за сотню метрів від дому», - йдеться у повідомленні.