Завдяки фотопасткам зловили понад півсотні волинян, які загиджують ліс
Сьогодні, 14:43
У масивах поблизу населених пунктів лісівники встановили максимальну кількість із наявних у філіях Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" фотопасток. Їх постійно переміщають та маскують. Таким чином фіксують традиційне «генеральне прибирання» перед Великоднем.
Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.
Порушників, які на фото, камера зафіксувала у лісових масивах Воротнівського лісництва філії «Ківерцівське лісове господарство».
Загалом протягом весни за засмічення лісу працівники груп оперативного реагування та державної лісової охорони склали 56 протоколів.
Згідно з законодавством України, за засмічення лісів передбачені штрафи.
«Але річ навіть не в адміністративній відповідальності. Такі факти досі є непоодинокими. Люди не перестали виносити сміття до сусіднього лісу. Який усього за сотню метрів від дому», - йдеться у повідомленні.
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Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.
Порушників, які на фото, камера зафіксувала у лісових масивах Воротнівського лісництва філії «Ківерцівське лісове господарство».
Загалом протягом весни за засмічення лісу працівники груп оперативного реагування та державної лісової охорони склали 56 протоколів.
Згідно з законодавством України, за засмічення лісів передбачені штрафи.
«Але річ навіть не в адміністративній відповідальності. Такі факти досі є непоодинокими. Люди не перестали виносити сміття до сусіднього лісу. Який усього за сотню метрів від дому», - йдеться у повідомленні.
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