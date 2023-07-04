Завдяки фотопасткам зловили понад півсотні волинян, які загиджують ліс

Завдяки фотопасткам зловили понад півсотні волинян, які загиджують ліс
У масивах поблизу населених пунктів лісівники встановили максимальну кількість із наявних у філіях Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" фотопасток. Їх постійно переміщають та маскують. Таким чином фіксують традиційне «генеральне прибирання» перед Великоднем.

Про це у фейсбуці повідомляє Поліський лісовий офіс.

Порушників, які на фото, камера зафіксувала у лісових масивах Воротнівського лісництва філії «Ківерцівське лісове господарство».

Загалом протягом весни за засмічення лісу працівники груп оперативного реагування та державної лісової охорони склали 56 протоколів.

Згідно з законодавством України, за засмічення лісів передбачені штрафи.

«Але річ навіть не в адміністративній відповідальності. Такі факти досі є непоодинокими. Люди не перестали виносити сміття до сусіднього лісу. Який усього за сотню метрів від дому», - йдеться у повідомленні.

Завдяки фотопасткам зловили понад півсотні волинян, які загиджують ліс

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Теги: сміття, Волинь
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