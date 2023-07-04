У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ

Протягом двох тижнів працівники лісової охорони на Рівненщині та Волині обстежували лісові масиви, що найчастіше потерпають через засмічення.В результаті виявили 302 сміттєзвалища, що безпосередньо в держлісфонді або ж поруч, повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.Тривають роботи з їх ліквідації та облагородження санкціонованих.Питання обговорювали і керівники філій Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" під час зустрічей з громадами. ОкреміУ місцях скупчення сміття ситуація покращується, але зовсім чисто не стає. Не всі відходи вдається ліквідувати легко і швидко.Найбільш засмічені ліси - ті, що поруч із житловими масивами. Та й сміття в лісі - побутове. Від пластику, скла і до сільськогосподарських відходів.Ще одне гостре питання - сусідство лісу із сміттєвими полігонами громад. Дуже часто вони через брак коштів та ресурсів неналежно облаштовані - без захисних барʼєрів. Крім того, що сміття розлітається на значні території в лісі, такі місця несуть потенційну пожежну загрозу.Лісівники знову ж таки працюють над тим, щоб максимально убезпечити ліс, і створюють необхідні барʼєри.Тривають рейди. Часто - спільно з поліцією, рятувальниками, екологами, долучаються представники громад.