У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ

У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ
Протягом двох тижнів працівники лісової охорони на Рівненщині та Волині обстежували лісові масиви, що найчастіше потерпають через засмічення.

В результаті виявили 302 сміттєзвалища, що безпосередньо в держлісфонді або ж поруч, повідомляє у фейсбуці Поліський лісовий офіс.

Тривають роботи з їх ліквідації та облагородження санкціонованих.

Питання обговорювали і керівники філій Поліського лісового офісу ДП "Ліси України" під час зустрічей з громадами. Окремі сміттєзвалища ліквідовують спільно.
У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ

У місцях скупчення сміття ситуація покращується, але зовсім чисто не стає. Не всі відходи вдається ліквідувати легко і швидко.
У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ

Найбільш засмічені ліси - ті, що поруч із житловими масивами. Та й сміття в лісі - побутове. Від пластику, скла і до сільськогосподарських відходів.
У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ

Ще одне гостре питання - сусідство лісу із сміттєвими полігонами громад. Дуже часто вони через брак коштів та ресурсів неналежно облаштовані - без захисних барʼєрів. Крім того, що сміття розлітається на значні території в лісі, такі місця несуть потенційну пожежну загрозу.
У лісах Волині виявили безліч стихійних сміттєзвалищ

Лісівники знову ж таки працюють над тим, щоб максимально убезпечити ліс, і створюють необхідні барʼєри.

Тривають рейди. Часто - спільно з поліцією, рятувальниками, екологами, долучаються представники громад.

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Теги: сміття, Волинь
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