Сьогодні, 8 березня, минає друга річниця з дня загибелі Героя України, молодого волинянина, який, захищаючи свою Батьківщину.Про це у фейсбуці повідомляє Вишнівська сільська територіальна громада.Свинчук Олег Анатолійович народився 12 вересня 1993-го у селі Бережці на Волині. У 2015-16 проходив строкову службу у Збройних cилах України. Відтоді перебував на заробітках у Польщі. Від 25 березня 2021 служив за контрактом танкістом у 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого, що базується у Володимирі.Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну захищав північні рубежі Київської області. 8 березня 2022-го екіпаж, членом якого був Олег Свинчук, підбив головний танк противника та, зайшовши з флангу, досить успішно вів вогонь осколково-фугасними снарядами по російській піхоті.Разом з двома іншими українськими екіпажами було знищено 6 одиниць ворожої техніки й значну кількість живої сили противника. Загинув під час бою з переважаючими силами російських окупантів, коли в танк Т-64БВ влучила ворожа протитанкова керована ракета. Того ж дня під час контрнаступу українські війська звільнили Макарів.«Річниця гіркої розлуки, вічного жалю і світлої пам'яті. Сьогодні всі, хто знав і пам'ятає Олега, згадують його добрим словом і тихою молитвою. Він був сильним, відважним та мужнім бійцем, який до останнього свого подиху боровся за свободу, за мир, за вільну Україну. Схилімo гoлoви! Світлий спoмин прo нашого земляка, мужньoгo oбoрoнця укрaїнської землі нaзaвжди зaлишиться у нaших серцях!» - зазначили у громаді.