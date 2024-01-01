Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук

Жахлива новина потривожила сьогодні, 8 березня, Голобську громаду у Ковельському районі на Волині.Про це громада повідомила у фейсбуці.На Донеччині, у бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинувРоман разом із братом з честю відновлював її територіальну цілісність.«Співчуваємо мамі, татові, брату, сестричці, родині, усім, для кого був дорогим наш земляк-герой. Розділяємо з ними невимовний біль утрати. Вічна слава Герою!» - зазначили у громаді.Відповідно до розпорядження селищного голови, на території громади 8-10 березня оголошено Дні жалоби.