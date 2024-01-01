Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук

Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук
Жахлива новина потривожила сьогодні, 8 березня, Голобську громаду у Ковельському районі на Волині.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

На Донеччині, у бою за Україну, її свободу та незалежність, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув Іванчук Роман Федорович.

Роман разом із братом з честю відновлював її територіальну цілісність.

«Співчуваємо мамі, татові, брату, сестричці, родині, усім, для кого був дорогим наш земляк-герой. Розділяємо з ними невимовний біль утрати. Вічна слава Герою!» - зазначили у громаді.

Відповідно до розпорядження селищного голови Сергія Гарбарука, на території громади 8-10 березня оголошено Дні жалоби.

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Теги: загиблі, війна
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