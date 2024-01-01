Дружина полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Герой України

Дружина полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Герой України
Президента Володимира Зеленського закликають присвоїти звання Герой України полеглому військовослужбовцю з Волині Олександру Гапонюку.

Про це йдеться в петиції на сайті глави держави.

Петицію подала дружина загиблого волинянина Валентина Гапонюк. Вона попросила президента присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику, військовослужбовцю Збройних сил України Гапонюку Олександру Петровичу.

Воїн служив стрільцем кулеметного взводу 14 окремої механізованої бригади. Олександр Гапонюк народився 9 лютого 1977 pоку у Камені-Каширському.

«Понад усе він любив свою родину, Олександр був турботливим, добрим чоловіком, люблячим татом, а ще був майстром на всі руки. Олександр був призваний на військову службу під час мобілізації 5 серпня 2022 pоку. Із честю і гідністю він разом із побратимами боронив цілісність нашої держави на Куп'янському напрямку», - зазначила Валентина Гапонюк.

Волинянин поліг 31 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Буковині затримали рекордну кількість ухилянтів з 12 областей
Сьогодні, 17:40
Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук
Сьогодні, 17:12
Дружина полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Герой України
Сьогодні, 17:08
СБУ зловила окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ
Сьогодні, 16:49
Постраждалий у аварії під Луцьком помер
Сьогодні, 16:31
Схожі новини
Спомин про Героя. Волинянин Олег Свинчук поліг, звільняючи Київщину Спомин про Героя. Волинянин Олег Свинчук поліг, звільняючи Київщину
Сьогодні, 17:59
Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук
Сьогодні, 17:12
У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв У Луцьку навколішки зустріли полеглих Героїв
Сьогодні, 12:08
Спомин про Героя. Тіло волинянина вдалося забрати лише після деокупації Спомин про Героя. Тіло волинянина вдалося забрати лише після деокупації
07 березень, 18:51
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Спомин про Героя. Волинянин Олег Свинчук поліг, звільняючи Київщину
Сьогодні, 17:59
 0
На Буковині затримали рекордну кількість ухилянтів з 12 областей
Сьогодні, 17:40
 0
Скільки пам’яті повинно бути в смартфоні: вибираємо конфігурацію iPhone 15*
Сьогодні, 17:15
 0
Нова втрата: на фронті поліг волинянин Роман Іванчук
Сьогодні, 17:12
 0
Дружина полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Герой України
Сьогодні, 17:08
 0
Медіа
відео
1/8