Дружина полеглого воїна з Волині просить присвоїти йому звання Герой України

Президентазакликають присвоїти звання Герой Україниз ВолиніПро це йдеться в петиції на сайті глави держави.Петицію подала дружина загиблого волинянина. Вона попросила президента присвоїти звання Герой України (посмертно) хороброму захиснику, військовослужбовцю Збройних сил України Гапонюку Олександру Петровичу.Воїн служив стрільцем кулеметного взводу 14 окремої механізованої бригади. Олександр Гапонюк народився 9 лютого 1977 pоку у Камені-Каширському.«Понад усе він любив свою родину, Олександр був турботливим, добрим чоловіком, люблячим татом, а ще був майстром на всі руки. Олександр був призваний на військову службу під час мобілізації 5 серпня 2022 pоку. Із честю і гідністю він разом із побратимами боронив цілісність нашої держави на Куп'янському напрямку», - зазначила Валентина Гапонюк.Волинянин поліг 31 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Першотравневе на Харківщині.Підтримати петицію можна за цим