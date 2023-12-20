СБУ зловила окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ

СБУ зловила окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ
Працівники СБУ повідомили про підозру «штурмовику V» у полоні, який раніше розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ.

Про це повідомляє СБУ в телеграмі.

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.

Зловмисником виявився неодноразово засуджений Дмитро Курашов – стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.
СБУ зловила окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ

За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов розстріляв бійця ЗСУ, якого рашисти взяли в полон під час «м’ясного» штурму рф.

Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.

Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців.

Під час допиту в СБУ інший полонений рашист «здав» Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУ

Слідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).

Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
СБУ зловила окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: СБУ, злочин
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