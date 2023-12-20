СБУ зловила окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ

Працівники СБУ повідомили про підозру «штурмовику V» у полоні, який раніше розстріляв військовополоненого воїна ЗСУ.Про це повідомляє СБУ в телеграмі.Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського окупанта, який розстрілював українських військовополонених.Зловмисником виявився неодноразово засуджений– стрілець штурмового загону «Шторм-V» 127-ї мотострілецької дивізії Східного військового округу рф.За даними слідства та військової контррозвідки СБУ, 6 січня цього року Курашов, якого рашисти взяли в полон під час «м’ясного» штурму рф.Він здійснив щонайменше 3 прицільні постріли в полоненого українця.Невдовзі бійці ЗСУ контратакували загарбників і захопили у полон Курашова та його співслужбовців.Під час допиту в СБУ інший полонений рашист «здав» Курашова, а пізніше Служба безпеки зібрала й інші беззаперечні докази вини рашиста у вбивстві полоненого бійця ЗСУСлідчі СБУ повідомили Курашову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством).Він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення інших фактів причетності росіянина до воєнних злочинів. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.