Синоптики: вихідні на Волині будуть «сухі», після них почнуться дощі





Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



9-10 березня збережеться суха погода. Температура вночі 1-6⁰ тепла, вдень 6-11⁰ тепла.



11-13 березня очікуються дощі різної інтенсивності.



Температура вночі від 2⁰ тепла до 3 морозу, вдень 5-10⁰ тепла.



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