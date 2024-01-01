Синоптики: вихідні на Волині будуть «сухі», після них почнуться дощі
Сьогодні, 16:20
На найближчих вихідних на Волині, згідно з прогнозом синоптиків , триматиметься суха погода.
Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
9-10 березня збережеться суха погода. Температура вночі 1-6⁰ тепла, вдень 6-11⁰ тепла.
11-13 березня очікуються дощі різної інтенсивності.
Температура вночі від 2⁰ тепла до 3 морозу, вдень 5-10⁰ тепла.
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Про це у телеграмі інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
9-10 березня збережеться суха погода. Температура вночі 1-6⁰ тепла, вдень 6-11⁰ тепла.
11-13 березня очікуються дощі різної інтенсивності.
Температура вночі від 2⁰ тепла до 3 морозу, вдень 5-10⁰ тепла.
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