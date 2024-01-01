На Волині передали 37 авто для ЗСУ

На Волині передали 37 авто для ЗСУ
У Володимирі 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Мер Володимира долучився до чергової масштабної передачі автомобілів військовим від благодійного фонду MK Foundation. Ця організація регулярно передає сотні завезених з-за кордону автомобілів, які попередньо ремонтує та обслуговує. Цього разу 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.
На Волині передали 37 авто для ЗСУ

Передача автомобілів відбулась за участі начальника ОВА Юрія Погуляйка, керівництва Володимирського району та директора благодійного фонду Олександра Осоки.
На Волині передали 37 авто для ЗСУ

«Принагідно подякували військовому підрозділу, який гідно несе службу та захищає українську землю від окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Володимирська міська рада, своєю чергою, також долучається до підтримки 3-ї ОШБр, виділяючи кошти на закупівлю необхідного обладнання. На минулій сесії цей військовий підрозділ було профінансовано на 10 мільйонів гривень», - зазначив Пальонка.
На Волині передали 37 авто для ЗСУ
На Волині передали 37 авто для ЗСУ
На Волині передали 37 авто для ЗСУ

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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