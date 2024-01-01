На Волині передали 37 авто для ЗСУ
Сьогодні, 16:12
У Володимирі 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.
Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер Володимира долучився до чергової масштабної передачі автомобілів військовим від благодійного фонду MK Foundation. Ця організація регулярно передає сотні завезених з-за кордону автомобілів, які попередньо ремонтує та обслуговує. Цього разу 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.
Передача автомобілів відбулась за участі начальника ОВА Юрія Погуляйка, керівництва Володимирського району та директора благодійного фонду Олександра Осоки.
«Принагідно подякували військовому підрозділу, який гідно несе службу та захищає українську землю від окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Володимирська міська рада, своєю чергою, також долучається до підтримки 3-ї ОШБр, виділяючи кошти на закупівлю необхідного обладнання. На минулій сесії цей військовий підрозділ було профінансовано на 10 мільйонів гривень», - зазначив Пальонка.
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Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Мер Володимира долучився до чергової масштабної передачі автомобілів військовим від благодійного фонду MK Foundation. Ця організація регулярно передає сотні завезених з-за кордону автомобілів, які попередньо ремонтує та обслуговує. Цього разу 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.
Передача автомобілів відбулась за участі начальника ОВА Юрія Погуляйка, керівництва Володимирського району та директора благодійного фонду Олександра Осоки.
«Принагідно подякували військовому підрозділу, який гідно несе службу та захищає українську землю від окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Володимирська міська рада, своєю чергою, також долучається до підтримки 3-ї ОШБр, виділяючи кошти на закупівлю необхідного обладнання. На минулій сесії цей військовий підрозділ було профінансовано на 10 мільйонів гривень», - зазначив Пальонка.
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