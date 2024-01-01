На Волині передали 37 авто для ЗСУ

У Володимирі 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський головаМер Володимира долучився до чергової масштабноївід благодійного фонду MK Foundation. Ця організація регулярно передає сотні завезених з-за кордону автомобілів, які попередньо ремонтує та обслуговує. Цього разу 37 сірих брендованих «течиків» поповнили автопарк 3-ї окремої штурмової бригади.Передача автомобілів відбулась за участі начальника ОВА, керівництва Володимирського району та директора благодійного фонду«Принагідно подякували військовому підрозділу, який гідно несе службу та захищає українську землю від окупантів на найгарячіших напрямках фронту. Володимирська міська рада, своєю чергою, також долучається до підтримки 3-ї ОШБр, виділяючи кошти на закупівлю необхідного обладнання. На минулій сесії цей військовий підрозділ було профінансовано на 10 мільйонів гривень», - зазначив Пальонка.