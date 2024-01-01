Постраждалий у аварії під Луцьком помер

в дорожньо-транспортній пригоді у селі Жабка неподалік Луцька, помер.



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Нагадаємо, у селі Жабка поблизу Луцька о 08:14 ранку трапилась аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Водія однієї з легкових машин деблокували рятувальники.



Чоловіка у важкому стані з політравмою та у комі госпіталізували до обласної клінічної лікарні, розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.



Водій та пасажир іншого автомобіля не травмувалися.



В обід завідувач екстреної медицини Волинської обласної клінічної лікарні Микола Пемпко розповів, що травмований у аварії водій помер.



"Наступила клінічна смерть, після реанімаційних заходів відновили серцебиття, але згодом сталася повторна зупинка серця і реанімаційні заходи уже не допомогли, пацієнт помер", — зазначив лікар.



Обставини зіткнення двох автомобілів нині з'ясовують слідчі, розповіла інспекторка сектору комунікації нацполіції області Марина Балдич.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік, який сьогодні, 8 березня, постраждавнеподалік Луцька, помер.Про це повідомляє Суспільне Нагадаємо, у селі Жабка поблизу Луцька о 08:14 ранку трапилась аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Водія однієї з легкових машин деблокували рятувальники.Чоловіка у важкому стані з політравмою та у комі госпіталізували до обласної клінічної лікарні, розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомогиВодій та пасажир іншого автомобіля не травмувалися.В обід завідувач екстреної медицини Волинської обласної клінічної лікарнірозповів, що травмований у аварії водій помер."Наступила клінічна смерть, після реанімаційних заходів відновили серцебиття, але згодом сталася повторна зупинка серця і реанімаційні заходи уже не допомогли, пацієнт помер", — зазначив лікар.Обставини зіткнення двох автомобілів нині з'ясовують слідчі, розповіла інспекторка сектору комунікації нацполіції області

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