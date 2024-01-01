Постраждалий у аварії під Луцьком помер

Постраждалий у аварії під Луцьком помер
Чоловік, який сьогодні, 8 березня, постраждав в дорожньо-транспортній пригоді у селі Жабка неподалік Луцька, помер.

Про це повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, у селі Жабка поблизу Луцька о 08:14 ранку трапилась аварія. Зіштовхнулися два автомобілі. Водія однієї з легкових машин деблокували рятувальники.

Чоловіка у важкому стані з політравмою та у комі госпіталізували до обласної клінічної лікарні, розповів керівник оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної меддопомоги Станіслав Лінік.

Водій та пасажир іншого автомобіля не травмувалися.

В обід завідувач екстреної медицини Волинської обласної клінічної лікарні Микола Пемпко розповів, що травмований у аварії водій помер.

"Наступила клінічна смерть, після реанімаційних заходів відновили серцебиття, але згодом сталася повторна зупинка серця і реанімаційні заходи уже не допомогли, пацієнт помер", — зазначив лікар.

Обставини зіткнення двох автомобілів нині з'ясовують слідчі, розповіла інспекторка сектору комунікації нацполіції області Марина Балдич.


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Теги: ДТП, смерть
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