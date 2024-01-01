На Буковині затримали рекордну кількість ухилянтів з 12 областей

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У Чернівецькій області біля кордону з Румунією затримали мікроавтобус з 34 порушниками.
Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У рамках відкритого кримінального провадження співробітники оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ успішно реалізували оперативну інформацію та припинили спробу незаконного перетину державного кордону великою групою осіб.
На ділянці відділу «Порубне», після короткого переслідування, правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямувало 34 чоловіка. Під час затримання порушники вели себе зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу.
Як з’ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років.
Керував транспортним засобом чоловік, який підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з пасажирів заплатив по 10 тисяч євро.
Організатору «світить» від 3 до 9 років позбавлення волі за статтею 332 Кримінального кодексу України.
Відносно інших затриманих складені документи адмінпровадження.
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Про це у фейсбуці повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.
У рамках відкритого кримінального провадження співробітники оперативних підрозділів Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками СБУ успішно реалізували оперативну інформацію та припинили спробу незаконного перетину державного кордону великою групою осіб.
На ділянці відділу «Порубне», після короткого переслідування, правоохоронці зупинили мікроавтобус, у вантажному відсіку якого в бік кордону прямувало 34 чоловіка. Під час затримання порушники вели себе зухвало та не виконували законних вимог прикордонників. Правоохоронцям довелося застосувати заходи фізичного впливу.
Як з’ясувалося, пасажири мікроавтобуса є громадянами України, мешканцями 12 різних областей, віком від 25 до 40 років.
Керував транспортним засобом чоловік, який підозрюється в організації незаконного переміщення осіб та певний час перебуває в полі зору оперативників Держприкордонслужби України. Організатор зібрав клієнтів за допомогою одного з месенджерів. За доставку до Румунії в обхід пунктів пропуску кожен з пасажирів заплатив по 10 тисяч євро.
Організатору «світить» від 3 до 9 років позбавлення волі за статтею 332 Кримінального кодексу України.
Відносно інших затриманих складені документи адмінпровадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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