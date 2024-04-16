Мобілізація транспортних засобів: у кого та за яких умов можуть вилучити авто





Один з пунктів стосується вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто.







Мобілізація транспортних засобів



Під час мобілізації українці повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.



Це правило, по суті, існує в нинішньому законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.



Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України.



Вилучити транспортний засіб можуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.



У кого та яке авто можуть вилучити



Вилучати авто на потреби Збройних Сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку риночної вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.



Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати.



Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини".



"Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил.



Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – наголошував в одному з інтерв’ю Веніславський.



Він також пояснив детальніше, як має працювати алгоритм перед вилученням авто:



Збройні сили формують, які їм потрібні транспортні засоби, потім у межах цих потреб у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуються мобілізаційні замовлення і вони ставляться на облік у ТЦК і можуть бути вилучені.



"Але це не означає, що вони обов’язково будуть вилучені. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає", – каже народний депутат.



Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).



Однак, попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька, серед українців значно зріс запит про "перереєстрацію авто", зокрема, через "Дію". Громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім’ї, до прикладу.



Чи будуть вилучати авто в ухилянтів



Ухвалений закон також передбачає положення щодо покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак норми про вилучення авто в ухилянтів немає.



Їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Виняток – якщо водійство є джерелом доходу для людини, якщо людина має інвалідність I чи II групи чи має дитину з такою інвалідністю



Що далі відбуватиметься з вилученим авто



Транспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область – і навпаки.



Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.



Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.



Важливо. Усі зміни до закону набудуть чинності через місяць після того, як президент підпише цей закон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада 11 квітня ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби.Один з пунктів стосується вилучення автомобілів у громадян на потреби Збройних Сил. Норма не поширюється на тих, хто має лише одне авто. ЕП розповідає детальніше, як працюватиме вилучення авто у громадян для потреб ЗСУ.Під час мобілізації українці повинні надавати будівлі, споруди, транспортні засоби та інше своє майно Збройним силам України та іншим військовим формуванням із подальшим відшкодуванням вартості.Це правило, по суті, існує в нинішньому законі про мобілізацію, який передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян.Обсяги транспортних засобів за типами та марками, які планують залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюють місцеві держадміністрації – відповідно до Мобілізаційного плану України.Вилучити транспортний засіб можуть Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій.Вилучати авто на потреби Збройних Сил можуть у тих українців, які мають більше одного транспортного засобу. Перед цим мають провести оцінку риночної вартості автомобіля, і забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб.Тобто, якщо у людини є лише один автомобіль, його не будуть вилучати.Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідкипояснював, що в новому законі конкретизували, що транспорт не вилучатимуть, якщо він "є єдиним джерелом забезпечення існування людини"."Якщо є більш ніж один транспортний засіб, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені. Але йдеться винятково про специфічні транспортні засоби, тобто легковий автомобіль звичайний точно не потрібен для Збройних сил.Йдеться про вантажні автомобілі, які підходять для перевезення боєприпасів, особового складу, про спеціальну техніку, що може працювати в умовах бездоріжжя. Тому я думаю, що 90% громадян точно не варто перейматися про ці норми, які ми уточнили", – наголошував в одному з інтерв’ю Веніславський.Він також пояснив детальніше, як має працювати алгоритм перед вилученням авто:Збройні сили формують, які їм потрібні транспортні засоби, потім у межах цих потреб у конкретних адміністративно-територіальних одиницях в областях формуються мобілізаційні замовлення і вони ставляться на облік у ТЦК і можуть бути вилучені."Але це не означає, що вони обов’язково будуть вилучені. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає", – каже народний депутат.Інформацію про наявні транспортні засоби у громадян ТЦК отримає від органів, що ведуть їхній облік (МВС, Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства).Однак, попри слова влади, що ймовірність вилучення саме легкових авто доволі низька, серед українців значно зріс запит про "перереєстрацію авто", зокрема, через "Дію". Громадяни все більше почали переоформлювати авто на інших членів сім’ї, до прикладу.Ухвалений закон також передбачає положення щодо покарання тих, хто ухиляється від мобілізації. Однак норми про вилучення авто в ухилянтів немає.Їх обмежуватимуть у праві користування власним транспортним засобом. Виняток – якщо водійство є джерелом доходу для людини, якщо людина має інвалідність I чи II групи чи має дитину з такою інвалідністюТранспортний засіб заборонено відправляти в інший регіон або за межі України. Тобто, якщо авто, до прикладу, вилучили у Київській області, його не можна відправляти у Дніпропетровську область – і навпаки.Також заборонено передавати права власності на транспортний засіб, здавати його в довгострокову оренду чи використовувати як заставу.Повернути транспортний засіб власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабінет Міністрів.Усі зміни до закону набудуть чинності через місяць після того, як президент підпише цей закон.

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