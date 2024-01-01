На Волині вже видали понад тисячу дозволів на перебування у прикордонній смузі

видали 1113 дозволів на право в’їзду, перебування, проживання і проведення робіт у п'ятикілометровій прикордонній смузі.



Про це розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, пише



На розгляді у прикордонників, який триває до 10 днів, наразі перебувають ще 385 заяв на оформлення перепустки. Як додала Маргарита Вершиніна, в наданні дозволу поки нікому відмовлено не було.



Коли потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі



В межах Волині прикордонна смуга — це п'ять кілометрів завширшки від лінії державного кордону протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю, і з Польщею. Про це під час брифінгу розповів начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.



Є п'ять видів таких дозволів, а саме: на в'їзд, проживання, перебування, на проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу. Волиняни зможуть отримати дозвіл у 10-денний термін, оформлюватимуть його безплатно.



За відсутність перепустки поки до відповідальності людей не притягають, але надалі передбачений штраф — від 850 гривень.



Кому можуть відмовити у оформленні дозволу



Під час брифінгу Сергій Лозінський озвучив причини, з яких волинянам можуть відмовити в оформленні дозволу на перебування у прикордонній смузі:



- тим, хто надав неправдиві відомості;

- особам, які впродовж одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України;

- людям, яким заборонено в’їзд в Україну;

- особі, яка понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його;

- людині, яка звільнилася з підприємства, якому було надано дозвіл;

за зверненням особи, якій надано дозвіл.



У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібен



До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, — потрібна посвідка. Її можна безплатно оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу і особисто через уповноважену особу.



Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.



Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордонники на Волині на сьогодні, 16 квітня,на право в’їзду, перебування, проживання і проведення робіт у п'ятикілометровій прикордонній смузі.Про це розповіла речниця Волинського прикордонного загону, пише Суспільне На розгляді у прикордонників, який триває до 10 днів, наразі перебувають ще 385 заяв на оформлення перепустки. Як додала Маргарита Вершиніна, в наданні дозволу поки нікому відмовлено не було.В межах Волині прикордонна смуга — це п'ять кілометрів завширшки від лінії державного кордону протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю, і з Польщею. Про це під час брифінгу розповів начальник Волинського прикордонного загонуЄ п'ять видів таких дозволів, а саме: на в'їзд, проживання, перебування, на проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу. Волиняни зможуть отримати дозвіл у 10-денний термін, оформлюватимуть його безплатно.За відсутність перепустки поки до відповідальності людей не притягають, але надалі передбачений штраф — від 850 гривень.Під час брифінгу Сергій Лозінський озвучив причини, з яких волинянам можуть відмовити в оформленні дозволу на перебування у прикордонній смузі:- тим, хто надав неправдиві відомості;- особам, які впродовж одного року до дня подання звернення притягалася до відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України;- людям, яким заборонено в’їзд в Україну;- особі, яка понад 90 днів відсутня за визначеним місцем проживання або змінила його;- людині, яка звільнилася з підприємства, якому було надано дозвіл;за зверненням особи, якій надано дозвіл.До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, — потрібна посвідка. Її можна безплатно оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу і особисто через уповноважену особу.Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ), отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.

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