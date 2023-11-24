Минулої доби шахраї видурили у волинян понад 100 тисяч гривень

Минулої доби шахраї видурили у волинян понад 100 тисяч гривень
Минулої доби до підрозділів поліції Волині звернулося 10 волинян із заявами про шахрайства. Аферисти виманили у потерпілих 116 880 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За усіма фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України. Йдеться про шахрайство, вчинене під час дії воєнного стану. Проводяться заходи на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Серед найпоширеніших способів шахрайств:

- розміщення фішингових посилань у соціальних мережах, під приводом надання допомоги від «Є підтримки» чи ООН;

- злам аканту в соцмережі друзів, родичів, знайомих тощо, з яких шахраї надсилають прохання про позику грошей;

- розміщення рейкових повідомлень в Інтернет-мережі щодо здачі в оренду житла;

- видурення грошей псевдо працівниками банків, які телефонують та під приводом запобігання шахрайським діям третіх осіб, дізнавшись персональні дані заявника, перераховують гроші потерпілих на свої рахунки.

"Аби застерегти громадян від шахраїв вкотре нагадуємо декілька правил безпеки:

- не переходьте за невідомими посиланнями, допомогу від держави чи інших організацій ви можете отримати лише через відповідні установи;

- якщо ваші друзі, знайомі тощо, звернулися до вас через соцмережі про допомогу, зв’яжіться із ними та переконайтеся що це не шахраї;

- ніколи нікому не повідомляйте інформацію щодо своїх рахунків, паролів тощо до кредитних карток. Пам’ятайте банківські працівники ніколи не запитують таку інформацію;

- у разі купівлі чи продажу товарів через мережу Інтернет користуйтеся послугами післяплати", - наголошують у поліції.

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Теги: шахраї, гроші, волиняни
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