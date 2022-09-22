Дозвіл на перебування у прикордонні: скільки перепусток уже видали на Волині і як це відбувається
04 квітень, 23:11
Станом на 4 квітня прикордонники на Волині видали 278 дозволів на право в’їзду, перебування, проживання і проведення робіт у п'ятикілометровій прикордонній смузі.
Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ще 235 звернень на отримання перепустки перебувають на розгляді.
"У разі, якщо не буде таких дозволів, це є порушенням прикордонного режиму ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби його отримати, громадянам потрібно звернутися до прикордонного загону", — зазначила речниця і додала, що звернення розглядають впродовж 10 днів.
За відсутність перепустки поки до відповідальності людей не притягають, але надалі за відсутність документа передбачений штраф — від 850 гривень.
Як жителі прикордоння реагують на дозвільну систему
У селах, які знаходяться у п'ятикілометровій прикордонній зоні, прикордонники інформують про необхідність оформлювати дозволи з допомогою оголошень. Одне із таких журналісти Суспільного побачили на дверях крамниці у Литовезькій громаді.
Одне з сіл громади — орієнтовно за пів кілометра до українсько-польського кордону. За Західним Бугом уже починається територія Польщі, каже місцевий житель Сергій. Чоловік — один із тих, хто ще не оформив дозвіл на перебування у прикордонні, хоч про його необхідність чув.
"От для тих, хто гриби збирає, вони хай звертаються. Я не буду його оформлювати, а чого я маю платити свої гроші і робити довідку? Мені люди говорять, що то платні, то не платні. Якщо безплатно, то зробиться потім", — говорить місцевий житель.
Як розповів Суспільному прикордонник Артем платити за отримання документа не потрібно. З його слів, більшість середи тих, хто поки відмовляється від оформлення дозволу — люди похилого віку, але робота з інформування населення ще триває.
Місцева жителька Тетяна каже: лише напередодні прочитала в інтернеті про необхідність перепусток. Жінка вважає, що це створить для жителів прикордонних сіл додаткові незручності.
"Трохи дискомфортно це все. От хтось женитись буде — як тоді мають їхати гості, для кожного дозвіл оформлювати? А як похорон... Я цього не розумію", — говорить волинянка.
У сусідній Поромівській громаді, землі якої входять до п’ятикілометрової прикордонної смуги, люди упродовж останнього тижня почали активніше цікавитися оформленням дозволу, каже сільський голова Олег Савчук.
"Багато людей спочатку панікували, як так буде, нас не пустять до своєї домівки, чи я не доїду в гості. Це стосується лише перебування поза межами населеного пункту. Якщо ви хочете відвідати свою родину, друзів чи близьких, які знаходяться на межах кордону, ви можете спокійно їхати, але не маєте права зупинятися, виходити, фотографувати", — каже сільський голова.
Однією з перших в громаді звернулася за оформленням дозволу до прикордонників юристка сільради Анна Редько. Посвідку, каже жінка, отримала за п’ять днів: "Процедура нескладна, скеровувала звернення на електронну пошту з накладенням свого електронного цифрового підпису. Ми розробили в сільській раді свій зразок звернення для зручності жителів".
Коли потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі
В межах Волині прикордонна смуга — це п'ять кілометрів завширшки від лінії державного кордону протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю, і з Польщею. Про це під час брифінгу розповів начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.
Є п'ять видів таких дозволів, а саме: на в'їзд, проживання, перебування, на проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу. Волиняни зможуть отримати дозвіл у 10-денний термін, оформлюватимуть його безплатно.
У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібен
До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, — потрібна посвідка. Її можна безплатно оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу і особисто через уповноважену особу.
Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.
Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.
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Про це Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Ще 235 звернень на отримання перепустки перебувають на розгляді.
"У разі, якщо не буде таких дозволів, це є порушенням прикордонного режиму ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Аби його отримати, громадянам потрібно звернутися до прикордонного загону", — зазначила речниця і додала, що звернення розглядають впродовж 10 днів.
За відсутність перепустки поки до відповідальності людей не притягають, але надалі за відсутність документа передбачений штраф — від 850 гривень.
Як жителі прикордоння реагують на дозвільну систему
У селах, які знаходяться у п'ятикілометровій прикордонній зоні, прикордонники інформують про необхідність оформлювати дозволи з допомогою оголошень. Одне із таких журналісти Суспільного побачили на дверях крамниці у Литовезькій громаді.
Одне з сіл громади — орієнтовно за пів кілометра до українсько-польського кордону. За Західним Бугом уже починається територія Польщі, каже місцевий житель Сергій. Чоловік — один із тих, хто ще не оформив дозвіл на перебування у прикордонні, хоч про його необхідність чув.
"От для тих, хто гриби збирає, вони хай звертаються. Я не буду його оформлювати, а чого я маю платити свої гроші і робити довідку? Мені люди говорять, що то платні, то не платні. Якщо безплатно, то зробиться потім", — говорить місцевий житель.
Як розповів Суспільному прикордонник Артем платити за отримання документа не потрібно. З його слів, більшість середи тих, хто поки відмовляється від оформлення дозволу — люди похилого віку, але робота з інформування населення ще триває.
Місцева жителька Тетяна каже: лише напередодні прочитала в інтернеті про необхідність перепусток. Жінка вважає, що це створить для жителів прикордонних сіл додаткові незручності.
"Трохи дискомфортно це все. От хтось женитись буде — як тоді мають їхати гості, для кожного дозвіл оформлювати? А як похорон... Я цього не розумію", — говорить волинянка.
У сусідній Поромівській громаді, землі якої входять до п’ятикілометрової прикордонної смуги, люди упродовж останнього тижня почали активніше цікавитися оформленням дозволу, каже сільський голова Олег Савчук.
"Багато людей спочатку панікували, як так буде, нас не пустять до своєї домівки, чи я не доїду в гості. Це стосується лише перебування поза межами населеного пункту. Якщо ви хочете відвідати свою родину, друзів чи близьких, які знаходяться на межах кордону, ви можете спокійно їхати, але не маєте права зупинятися, виходити, фотографувати", — каже сільський голова.
Однією з перших в громаді звернулася за оформленням дозволу до прикордонників юристка сільради Анна Редько. Посвідку, каже жінка, отримала за п’ять днів: "Процедура нескладна, скеровувала звернення на електронну пошту з накладенням свого електронного цифрового підпису. Ми розробили в сільській раді свій зразок звернення для зручності жителів".
Коли потрібен дозвіл на перебування у прикордонній смузі
В межах Волині прикордонна смуга — це п'ять кілометрів завширшки від лінії державного кордону протяжність якого 432 кілометри. Він пролягає на межі з Білоруссю, і з Польщею. Про це під час брифінгу розповів начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.
Є п'ять видів таких дозволів, а саме: на в'їзд, проживання, перебування, на проведення робіт і пропуск у прикордонну смугу. Волиняни зможуть отримати дозвіл у 10-денний термін, оформлюватимуть його безплатно.
У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібен
До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, — потрібна посвідка. Її можна безплатно оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу і особисто через уповноважену особу.
Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.
Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.
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