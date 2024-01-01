Обірвалося життя Дмитра Капранова

Дмитра Капранова.



Про це йдеться у повідомленні на сторінці братів Капранових у фейсбуці.



«Друзі, в нас біда. Сьогодні зранку раптово помер Дмитро. Коли і де прощання, напишу завтра. Все решта скасовується, пробачте», - йдеться у повідомленні.



Довідково:



Дмитро Капранов та Віталій Капранов (брати Капранови) — українські письменники, видавці, публіцисти, громадські діячі, блогери. Брати Капранови народилися 24 липня 1967 року в Дубоссарах, нині Молдова.



Перший книжковий проєкт Капранових — каталог книжок поштою «Книгоноша». У 1998 р. році брати Капранови зібрали з усіх видавництв усі книжки українською мовою, які були на складах, — незалежно від року видання. Таких книжок набралося 600 назв, усі вони ввійшли до першого каталогу (1998 р. в Україні існувало лише 600 назв книжок українською мовою, що засвідчено документально).



2000 р. стартувало видавництво «Зелений пес», яке очолили Віталій та Дмитро. Першою книжкою став роман Леоніда Кононовича «Я, зомбі».



Сьогодні видавництво «Зелений пес» видає понад 60 назв українських книжок щороку.





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