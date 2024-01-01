Поляки вчора не пропустили жодної фури через «Ягодин»

Поляки вчора не пропустили жодної фури через «Ягодин»
Аграрії у Польщі продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Вчора, 15 квітня, вони не пропустили жодної вантажівки з України.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Як відзначив Демченко, серед заблокованих пунктів пропуску:

- "Ягодин";
- "Рава-Руська";
- "Угринів".

Фермери пропускають по кілька вантажівок на годину, або ж взагалі обмежують рух.

"Через ці три пункти польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі", - додав він.

Зокрема фермери не пропускали вчора вантажівки в бік України через пункт-пропуску "Угринів".

"Ягодин"

За минулий день фермери пропустили на виїзд з Польщі лише 70 фур попри те, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями. Загалом пункт пропуску здатний пропускати близько 1,4 тисячі фур в обох напрямках.

Черги

Станом на сьогоднішній ранок, 16 квітня, в чергах на території Польщі перебуває близько 600 вантажівок.

"Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується", - додав Демченко.

Блокада польського кордону

У лютому польські фермери розпочали протести по всій країні. Вони виступають проти імпорту українського продовольства, оскільки нібито це впливає на ціни на внутрішньому ринку.

Ще на початку березня фермери заявили, що протести продовжаться до 30 квітня.

Нещодавно Україна разом з Польщею та ЄС провела переговори щодо розв'язання зернового питання. За підсумками зустрічі прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ має п'ять кроків, спрямованих на вирішення проблеми.

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Теги: кордон, Україна
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