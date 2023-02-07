На Волині у 24-річного чоловіка в автівці виявили наркотичні речовини

Володимирські поліцейські затримали волинянина з амфетаміном.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники групи реагування патрульної поліції Володимирського відділу поліції ГУНП у Волинській області на в’їзді у місто Володимир зупинили автомобіль Renault Megane під керуванням 24-річного волинянина.Під час здійснення перевірки у салоні автомобіля поліцейські виявили порошкоподібну речовину, зовні схожу на амфетамін, яку водій зберігав у великих розмірах. За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.Заборонені речовини вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Волинянина затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри у скоєному злочині та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.