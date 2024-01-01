«Ваш фінансовий рахунок додано»: кіберполіція попереджає про шахрайську схему
Сьогодні, 12:50
Зловмисники розповсюджують через месенджер WhatsApp повідомлення про додавання фінансового рахунку та надходження на нього великих сум коштів.
Про це застерігають у поліції Волині.
Повідомлення містять посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, при переході за якими система просить авторизуватись та ввести платіжні дані.
Відповідну інформацію зловмисники можуть використовувати для доступу до онлайн-банкінгу жертв та спустошувати їх рахунки.
Кіберполіція нагадує, як не стати жертвами фішингових шахраїв:
• не переходьте за невідомими і підозрілими посиланнями;
• не вводьте на таких сайтах персональну інформацію та дані банківських карток;
• ігноруйте повідомлення від незнайомців, надісланих в sms-повідомленнях, месенджерах, електронних листах, а також телефонні дзвінки, у яких вам повідомляється про великі виграші;
• блокуйте користувачів, які надсилають вам такі повідомлення, а також подайте скаргу до модераторів відповідного месенджера.
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Про це застерігають у поліції Волині.
Повідомлення містять посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, при переході за якими система просить авторизуватись та ввести платіжні дані.
Відповідну інформацію зловмисники можуть використовувати для доступу до онлайн-банкінгу жертв та спустошувати їх рахунки.
Кіберполіція нагадує, як не стати жертвами фішингових шахраїв:
• не переходьте за невідомими і підозрілими посиланнями;
• не вводьте на таких сайтах персональну інформацію та дані банківських карток;
• ігноруйте повідомлення від незнайомців, надісланих в sms-повідомленнях, месенджерах, електронних листах, а також телефонні дзвінки, у яких вам повідомляється про великі виграші;
• блокуйте користувачів, які надсилають вам такі повідомлення, а також подайте скаргу до модераторів відповідного месенджера.
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