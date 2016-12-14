Пересадка органів і гемодіаліз: як лікують та оперують пацієнтів у лікарнях Луцька





Про це Тетяна Мигалега. З її слів, у результаті втручань пацієнти отримали здорові донорські нирки, однак людей, яким би врятували життя, могло бути більше.



"У нашій клініці було три трупних донори і, на жаль, близькі родичі не дали згоду. Якщо навіть брати нирки, то ми втратили можливість врятувати, як мінімум, шістьох людей просто тому, що близькі родичі не погодилися на вилучення органів, не дали згоду", — сказала Тетяна Мигалега.



З нагоди дня нефролога, який в Україні відзначають 27 березня, Суспільне поспілкувалося з волинськими лікарями, а також із пацієнтами про те, як вони живуть з нирковою недостатністю та вже з донорськими органами.



Життя на гемодіалізі: розповіді пацієнтів міської лікарні в Луцьку

Володимир Шелест.

Нині на постійному гемодіалізі в Луцькій міській клінічній лікарні перебуває 79 хворих, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та амбулаторного гемодіалізу Олександр Бойко. З його слів, щоразу процедура очищення крові триває чотири години, а пацієнти приходять у три зміни.

Ерік Свіржевський.

"Є пацієнти навіть нас, які більш як 20 років на діалізі. Основний контингент пацієнтів, які зараз у нас перебувають, старші 50 років, дуже малий відсоток вік від 20 до 30 років. Це пов'язано зараз з тим, що більшість молодих пацієнтів із нирковою недостатністю зробили пересадку", — сказав медик.



У листі очікування на пересадку нирки наразі є 20 пацієнтів відділення інтенсивної терапії Луцької клінічної лікарні, додав завідувач.



Декілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу 54-річна Лариса Киричук. Вона розповіла, що кілька років тому у важкому стані через ниркову недостатність потрапила до цього відділення.

Юрій Легкодух.

На лист очікування, щоб їй пересадили донорський орган, зазначила жінка, не ставала. "Боюсь цього, так мені здається, що це сумісність має бути дуже велика. Ну і плюс до того вже п'ять років це організм вже виснажений. Він здається, що там вже органи не такі як слід. Що мені Господь дасть, те й буд", — сказала пацієнтка лікарні.



Як працює центр трансплантації у Волинській клінічній лікарні



44-річному Володимиру Шелесту з Камінь-Каширського району донорську нирку пересадили в грудні 2022 року. Він розповів, що тепер прив’язаний до лікарні і через день ходить на гемодіаліз.

Олександр Бойко.

Кожні три місяці чоловік приїжджає до відділення трансплантації органів обласної клінічної лікарні на огляд: здає аналізи та отримує підтримуючу терапію, зазначив хірург Ерік Свіржевський.



"Його нирка працює самостійно. Імуносупресію він приймає справно і якихось кризів чи ризиків для трансплантата на цей час немає", — сказав медик.



За період функціонування центру трансплантації у Волинській обласній лікарні зробили 48 пересадок нирок. Лікарка-нефрологиня Іванна Мироненко розповіла, що в Україні в листі очікування на донорський орган перебуває орієнтовно 2 000 людей із нирковою недостатністю.

Тетяна Мигалега.

"Є багато пацієнтів, які не стоять на листі очікування, бо бояться. Є такі, що не знають про це. Побутує думка, що це потрібно якісь величезні кошти, щоб десь поїхати обстежити. Це обстеження пацієнтів безкоштовне. Є пакети, які покривають обстеження пацієнтів до трансплантації, трансплантацію і післятрансплантаційний період", — говорить лікарка.

Апарат для гемодіалізу в Луцькій міській лікарні.

Зі слів керівника обласного управління охорони здоров’я Юрія Легкодуха, у 2022 році в медзакладах Волині зробили 18 пересадок нирок, 2023-го — 65 трансплантацій. Кількість хворих, які проходять гемодіаліз, з його слів, зменшилась із пів тисячі людей вдвічі.

Пацієнти на процедурі гемодіалізу.

"Це треба розвивати, на Волині досить потужно розвивається протягом останніх двох років трансплантологія. Я вважаю, що зробили досить потужний крок вперед. Обласна лікарня за 23-й рік стала сьомою в Україні з трансплантацій", — додав посадовець.



Як додала трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні Тетяна Мигалега, кожна повнолітня і дієздатна людина може надати прижиттєву згоду на посмертне донорство, адже це може врятувати не одне життя. З її слів, написати таку заяву можна у будь-якому центрі трансплантації України.

Іванна Мироненко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У відділенні трансплантації Волинської обласної клінічної лікарні станом на березень орієнтовно 60 людей перебувають у листі очікування на пересадку донорських органів. Цьогоріч у медзакладі провели вже дві успішні операції.Про це Суспільному розповіла трансплант-координаторка медичного закладу. З її слів, у результаті втручань пацієнти отримали здорові донорські нирки, однак людей, яким би врятували життя, могло бути більше."У нашій клініці було три трупних донори і, на жаль, близькі родичі не дали згоду. Якщо навіть брати нирки, то ми втратили можливість врятувати, як мінімум, шістьох людей просто тому, що близькі родичі не погодилися на вилучення органів, не дали згоду", — сказала Тетяна Мигалега.З нагоди дня нефролога, який в Україні відзначають 27 березня, Суспільне поспілкувалося з волинськими лікарями, а також із пацієнтами про те, як вони живуть з нирковою недостатністю та вже з донорськими органами.Нині на постійному гемодіалізі в Луцькій міській клінічній лікарні перебуває 79 хворих, розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та амбулаторного гемодіалізу. З його слів, щоразу процедура очищення крові триває чотири години, а пацієнти приходять у три зміни."Є пацієнти навіть нас, які більш як 20 років на діалізі. Основний контингент пацієнтів, які зараз у нас перебувають, старші 50 років, дуже малий відсоток вік від 20 до 30 років. Це пов'язано зараз з тим, що більшість молодих пацієнтів із нирковою недостатністю зробили пересадку", — сказав медик.У листі очікування на пересадку нирки наразі є 20 пацієнтів відділення інтенсивної терапії Луцької клінічної лікарні, додав завідувач.Декілька разів на тиждень проходить процедуру гемодіалізу 54-річна. Вона розповіла, що кілька років тому у важкому стані через ниркову недостатність потрапила до цього відділення.На лист очікування, щоб їй пересадили донорський орган, зазначила жінка, не ставала. "Боюсь цього, так мені здається, що це сумісність має бути дуже велика. Ну і плюс до того вже п'ять років це організм вже виснажений. Він здається, що там вже органи не такі як слід. Що мені Господь дасть, те й буд", — сказала пацієнтка лікарні.44-річномуз Камінь-Каширського району донорську нирку пересадили в грудні 2022 року. Він розповів, що тепер прив’язаний до лікарні і через день ходить на гемодіаліз.Кожні три місяці чоловік приїжджає до відділення трансплантації органів обласної клінічної лікарні на огляд: здає аналізи та отримує підтримуючу терапію, зазначив хірург Ерік Свіржевський."Його нирка працює самостійно. Імуносупресію він приймає справно і якихось кризів чи ризиків для трансплантата на цей час немає", — сказав медик.За період функціонування центру трансплантації у Волинській обласній лікарні зробили 48 пересадок нирок. Лікарка-нефрологинярозповіла, що в Україні в листі очікування на донорський орган перебуває орієнтовно 2 000 людей із нирковою недостатністю."Є багато пацієнтів, які не стоять на листі очікування, бо бояться. Є такі, що не знають про це. Побутує думка, що це потрібно якісь величезні кошти, щоб десь поїхати обстежити. Це обстеження пацієнтів безкоштовне. Є пакети, які покривають обстеження пацієнтів до трансплантації, трансплантацію і післятрансплантаційний період", — говорить лікарка.Зі слів керівника обласного управління охорони здоров’я, у 2022 році в медзакладах Волині зробили 18 пересадок нирок, 2023-го — 65 трансплантацій. Кількість хворих, які проходять гемодіаліз, з його слів, зменшилась із пів тисячі людей вдвічі."Це треба розвивати, на Волині досить потужно розвивається протягом останніх двох років трансплантологія. Я вважаю, що зробили досить потужний крок вперед. Обласна лікарня за 23-й рік стала сьомою в Україні з трансплантацій", — додав посадовець.Як додала трансплант-координаторка Волинської клінічної лікарні, кожна повнолітня і дієздатна людина може надати прижиттєву згоду на посмертне донорство, адже це може врятувати не одне життя. З її слів, написати таку заяву можна у будь-якому центрі трансплантації України.

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