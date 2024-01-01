Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку
Сьогодні, 12:04
У Заболоттівській громаді на Волині вчора, 26 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Глинянка.
Про це у фейсбуці повідомила Заболоттівська селищна рада.
У громаді краяни попрощалися та провели в останню путь Захисника, Сергія Глинянка, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя.
«Співчуття родині та близьким... Царство небесне та Вічна пам'ять», - повідомили у громаді.
Нагадаємо, старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
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Про це у фейсбуці повідомила Заболоттівська селищна рада.
У громаді краяни попрощалися та провели в останню путь Захисника, Сергія Глинянка, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя.
«Співчуття родині та близьким... Царство небесне та Вічна пам'ять», - повідомили у громаді.
Нагадаємо, старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
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