Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку

Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку
У Заболоттівській громаді на Волині вчора, 26 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Глинянка.

Про це у фейсбуці повідомила Заболоттівська селищна рада.

У громаді краяни попрощалися та провели в останню путь Захисника, Сергія Глинянка, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку

«Співчуття родині та близьким... Царство небесне та Вічна пам'ять», - повідомили у громаді.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку

Нагадаємо, старший солдат Сергій Глинянко загинув 23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку
Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку

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Теги: загиблі, війна
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