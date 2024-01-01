Волиняни віддали останню шану Герою Сергію Глинянку

У Заболоттівській громаді на Волині вчора, 26 березня, провели в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Заболоттівська селищна рада.У громаді краяни попрощалися та провели в останню путь Захисника, Сергія Глинянка, який віддав своє життя за свободу і незалежність України, за мирне життя.«Співчуття родині та близьким... Царство небесне та Вічна пам'ять», - повідомили у громаді.Нагадаємо,23 березня 2024 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність.