Стрілянина у Житомирі: є поранений

Стрілянина у Житомирі: є поранений
У Житомирі зранку сьогодні, 27 березня, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є постраждалий.

Про це повідомляє у фейсбуці поліція Житомирської області.

Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.
Стрілянина у Житомирі: є поранений

У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.
Стрілянина у Житомирі: є поранений

Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.
Стрілянина у Житомирі: є поранений

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Теги: стрілянина, Україна
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