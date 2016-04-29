Стрілянина у Житомирі: є поранений

сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є постраждалий.



Про це повідомляє у фейсбуці поліція Житомирської області.



Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.



У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.



Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Житомирі зранку сьогодні, 27 березня,. Внаслідок інциденту є постраждалий.Про це повідомляє у фейсбуці поліція Житомирської області.Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.

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