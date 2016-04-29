Стрілянина у Житомирі: є поранений
Сьогодні, 12:33
У Житомирі зранку сьогодні, 27 березня, сталася стрілянина. Внаслідок інциденту є постраждалий.
Про це повідомляє у фейсбуці поліція Житомирської області.
Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.
У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.
Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.
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Про це повідомляє у фейсбуці поліція Житомирської області.
Сьогодні близько 8:15 до поліції надійшло повідомлення про звуки пострілів та ймовірне поранення людини у дворі багатоповерхівки. На місце події прибули слідчо-оперативні групи.
У салоні легкового автомобіля правоохоронці виявили травмованого 43-річного жителя Житомира. Ймовірно, у чоловіка були вогнепальні поранення, його госпіталізували.
Нині поліцейські проводять заходи для встановлення та затримання причетних до події осіб.
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