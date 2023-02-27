СБУ затримала у Херсоні ексохоронця російської катівні, який намагався втекти за кордон

СБУ затримала у Херсоні ексохоронця російської катівні, який намагався втекти за кордон
СБУ затримала у Херсоні ексохоронця російської катівні, який намагався втекти за кордон.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки запобігла втечі ще одного колаборанта за межі України. У ході комплексних заходів у Херсоні затримано місцевого жителя, який у період окупації міста охороняв російську катівню.

Під час звільнення обласного центру він спалив вороже «посвідчення тюремного наглядача» та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди».

У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України.

Однак колаборант цього не дочекався – співробітники СБУ розшукали його і затримали у тимчасовому помешканні.

При обшуку в оселі затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення рф він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві.

Але після захоплення Херсона чоловік добровільно вступив до «адміністрації» російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії.

Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи.

На цій «посаді» він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю з агресором.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Теги: Херсон, катівня, охоронець, СБУ
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