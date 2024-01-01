Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон

Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон
Правоохоронці викрили адміністраторку телеграм-каналу, яка привласнила майже мільйон гривень благодійних внесків для ЗСУ на Дніпропетровщині.

Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Києва у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана – адміністраторка відомого телеграм-каналу Нікополя неодноразово організовувала збір коштів нібито на допомогу українським військовим.

Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби.
Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон

Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн.

У ході обшуків за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.
Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон

Досудове розслідування - слідчі Нікопольського райуправління поліції ГУПН в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: шахраї, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волинському драмтеатрі вперше відбувся допрем’єрний перегляд вистави «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:45
Зниклу студентку на Волині шукають вже майже півтора місяця
Сьогодні, 13:33
Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон
Сьогодні, 13:16
СБУ затримала у Херсоні ексохоронця російської катівні, який намагався втекти за кордон
Сьогодні, 13:00
Стрілянина у Житомирі: є поранений
Сьогодні, 12:33
Схожі новини
Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими Шахраї з Києва надурили благодійні фонди на мільйон, представляючись військовими
19 березень, 13:55
«Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності «Зламали стартап»: СБУ ліквідувала міжнародну групу шахраїв на старті діяльності
18 березень, 14:40
Шахрай із Одеси нажився на десятках родин військових Шахрай із Одеси нажився на десятках родин військових
14 березень, 18:41
Одеська поліція зловила шахраїв, які «продавали» неіснуючі дрони для ЗСУ Одеська поліція зловила шахраїв, які «продавали» неіснуючі дрони для ЗСУ
07 березень, 19:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Волинському драмтеатрі вперше відбувся допрем’єрний перегляд вистави «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:45
 0
Зниклу студентку на Волині шукають вже майже півтора місяця
Сьогодні, 13:33
 0
Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон
Сьогодні, 13:16
 0
СБУ затримала у Херсоні ексохоронця російської катівні, який намагався втекти за кордон
Сьогодні, 13:00
 0
Стрілянина у Житомирі: є поранений
Сьогодні, 12:33
 0
Медіа
відео
1/8