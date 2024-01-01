Псевдоволонтерка на Дніпропетровщині привласнила зібраний на ЗСУ мільйон

Правоохоронці викрили адміністраторку телеграм-каналу, яка привласнила майже мільйон гривень благодійних внесків для ЗСУ на Дніпропетровщині.Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Києва у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).За даними слідства, підозрювана – адміністраторка відомого телеграм-каналу Нікополя неодноразово організовувала збір коштів нібито наДля перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби.Таким чином за пів року жінка отримала від громадян майже 1 млн грн.У ході обшуків за місцем мешкання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, грошові кошти.Досудове розслідування - слідчі Нікопольського райуправління поліції ГУПН в Дніпропетровській області, оперативний супровід – Управління СБУ області.