У Волинському драмтеатрі вперше відбувся допрем’єрний перегляд вистави «Той, що відчиняє двері»

Режисер-постановник Владислав Маціюк

Валерія Кірілкіна в ролі Віки

Юлія Герел в ролі Віри Георгіївни

У Волинському академічному обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбувся допрем'єрний показ чорної комедії «Той, що відчиняє двері». На нього запросили журналістів та блогерів, до перегляду долучився і колектив театру.Нову виставу презентували на камерній сцені у вівторок, 26 березня.«Той, що відчиняє двері» розповідає про життєві історії двох дівчат. Постійна клієнтка клубіві санітарказустрічаються разом в тихому, спокійному місці – морзі. Двері в приміщенні замкнені, час зупинився, а звʼязку немає. Коли життя героїнь опиняється на межі реальності і містики, у них не залишається жодних таємниць між собою та глядачем. На перший погляд, дівчата такі різні, але насправді – дуже схожі.«Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію, насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл», – йдеться в анонсі до вистави.Авторка твору – українська драматургиня. У Волинському драмтеатрі її творіння в життя втілив молодий режисер-постановник. Він розповідає, що пʼєса була написана із деякими натяками на театр абсурду.«Ми бачимо двох дівчат, які готові на все, навіть на найгірші вчинки, аби отримати бажане – відкриті двері. І тому цією виставою я хотів донести, що кожен день ми постаємо перед вибором, але так важливо залишатись людиною. Адже рішення залишається тільки за нами самими, і ніхто не відчинить нам двері крім нас самих», – каже Владислав.На запитання, чому обрав саме цю історію, режисер-постановник каже, що в ній приховано справжній феєрверк дрібних та смішних деталей, з яких можна добряче посміятись. А це дуже важливо у такий непростий для українців час.«Я сам лучанин, але освіту режисера здобував у Києві. Під час навчання (особливо у часи повномасштабного вторгнення) я багато їздив по містах країни, аби побачити чим живуть театри Харкова, Черкас, Чернігова, Одеси. На вулицях панувала своя атмосфера, але я зрозумів, що в очах місцевих мешканців кожного з цих міст живе спільне бажання: жити, радіти і сміятись. Волиняни теж побачили чимало біди, і я щиро хочу, аби вони хоч трохи посміялись із того, що побачать у цій виставі», – розповідає Владислав Маціюк.Виконавиця ролі Віки – артистка. Вона розповідає, що образ її героїні доволі суперечливий і неоднозначний. Спочатку здається, що вона пропаща людина, яка нищить своє життя вечірками, алкоголем і наркотиками. Але за цим саморуйнуванням стоїть неймовірна втрата, яку дівчина не може пережити.«Я давно відмовилась від вживання спиртного і ніколи не пробувала жодних наркотичних речовин. Тому мені було складно знайти потрібний баланс у грі. Крім того, про життєві труднощі, які пережила Віка, важко навіть думати, а грати і поготів. Ця вистава – щось нове для нашого театру і волинського глядача. Я вважаю, що кожен, хто вийде з глядацької зали, запитає себе «Хто чи що відчиняє в його житті двері», – розповідає Валерія.В роль санітарки Віри Георгіївни вжилася артистка. Вона каже, що задоволена підготовкою до вистави, адже актори, режисер і всі причетні працювали дуже злагоджено.«Панувала здорова робоча атмосфера. Звичайно, запропоновані обставини, а саме місце дії, де проходить вистава, могли б насторожити. Але для мене це була звичайна робота. Найскладнішим виявилась лише взаємодія з декорацією, адже вона складна та важка. Як результат – синці на тілі, подряпини та порізані пальці. Але ми з моєю партнеркою Валерією приклали максимум зусиль, аби глядач цього не помітив», – розповідає Юлія.Прем’єра вистави «Той, що відчиняє двері» відбудеться вже у п’ятницю, 29 березня, о 18:00. Наступні три покази чорної комедії планують у квітні. Щоправда, усі квитки на них уже розкупили.