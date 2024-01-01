Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині

Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині
Сьогодні, 27 березня, в Турійську громаду на Волині прибуде траурний кортеж із тілом загиблого Героя Богдана Гороцюка.

Про це повідомляє Турійська селищна рада у фейсбуці.

Орієнтовно о 16:00 кортеж проїде через Турійськ. «Просимо мешканців сіл Селець, Соловичі, Кустичі, Дуліби, Туричани та селища Турійськ гідно зустріти Героя, створити живий коридор і віддати данину шани нашому захиснику», - закликали у селищній раді.

Чин поховання відбудеться 28 березня, розпочнеться біля батьківської домівки військовослужбовця об 11:00. Поховають Воїна на місцевому кладовищі в селі Туричани.
Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині

«Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу країну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна і світла пам'ять захиснику», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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