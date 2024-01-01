Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині
Сьогодні, 14:16
Сьогодні, 27 березня, в Турійську громаду на Волині прибуде траурний кортеж із тілом загиблого Героя Богдана Гороцюка.
Про це повідомляє Турійська селищна рада у фейсбуці.
Орієнтовно о 16:00 кортеж проїде через Турійськ. «Просимо мешканців сіл Селець, Соловичі, Кустичі, Дуліби, Туричани та селища Турійськ гідно зустріти Героя, створити живий коридор і віддати данину шани нашому захиснику», - закликали у селищній раді.
Чин поховання відбудеться 28 березня, розпочнеться біля батьківської домівки військовослужбовця об 11:00. Поховають Воїна на місцевому кладовищі в селі Туричани.
«Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу країну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна і світла пам'ять захиснику», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Турійська селищна рада у фейсбуці.
Орієнтовно о 16:00 кортеж проїде через Турійськ. «Просимо мешканців сіл Селець, Соловичі, Кустичі, Дуліби, Туричани та селища Турійськ гідно зустріти Героя, створити живий коридор і віддати данину шани нашому захиснику», - закликали у селищній раді.
Чин поховання відбудеться 28 березня, розпочнеться біля батьківської домівки військовослужбовця об 11:00. Поховають Воїна на місцевому кладовищі в селі Туричани.
«Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу країну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна і світла пам'ять захиснику», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Лучани завтра прощатимуться з Героєм Ігорем Журавлем
Сьогодні, 14:47
Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині
Сьогодні, 14:16
Через вітер полумʼя перекидалось на сусідні будівлі: на Волині згорів хлів, ще чотири споруди – пошкоджені
Сьогодні, 14:00
У Волинському драмтеатрі вперше відбувся допрем’єрний перегляд вистави «Той, що відчиняє двері»
Сьогодні, 13:45