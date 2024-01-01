Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині

Сьогодні, 27 березня, в Турійську громаду на Волині прибуде траурний кортеж ізГерояПро це повідомляє Турійська селищна рада у фейсбуці.Орієнтовно о 16:00 кортеж проїде через Турійськ. «Просимо мешканців сіл Селець, Соловичі, Кустичі, Дуліби, Туричани та селища Турійськ гідно зустріти Героя, створити живий коридор і віддати данину шани нашому захиснику», - закликали у селищній раді.Чин поховання відбудеться 28 березня, розпочнеться біля батьківської домівки військовослужбовця об 11:00. Поховають Воїна на місцевому кладовищі в селі Туричани.«Низько схиляємо голови перед пам’яттю Героя, який до останнього подиху захищав нас, нашу країну. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна і світла пам'ять захиснику», - йдеться у повідомленні.