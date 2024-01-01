Лучани завтра прощатимуться з Героєм Ігорем Журавлем

У Луцькій міській громаді завтра, 28 березня, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.У четвер, 28 березня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Журавля Ігоря Яковича (25.01.1974 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.Поховають Ігоря Журавля на кладовищі у селі Рокині.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.