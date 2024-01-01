Лучани завтра прощатимуться з Героєм Ігорем Журавлем
Сьогодні, 14:47
У Луцькій міській громаді завтра, 28 березня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Ігорем Журавлем.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
У четвер, 28 березня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Журавля Ігоря Яковича (25.01.1974 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 21 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Поховають Ігоря Журавля на кладовищі у селі Рокині.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє управління інформаційної роботи міської ради.
У четвер, 28 березня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Журавля Ігоря Яковича (25.01.1974 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 21 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Поховають Ігоря Журавля на кладовищі у селі Рокині.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині завтра поховають Героя Василя Гаврука
Сьогодні, 15:25
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами
Сьогодні, 15:09
Лучани завтра прощатимуться з Героєм Ігорем Журавлем
Сьогодні, 14:47
Додому «на щиті» повертається Герой Богдан Гороцюк із Волині
Сьогодні, 14:16