У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами

У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами
Українські правоохоронці перекрили міжнародний наркоканал та вилучено кокаїн на суму 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом особам за фактом незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).

За даними слідства, уродженець Донеччини разом зі спільницею організували канал постачання кокаїну з Нідерландів до України. Вони ховали наркотики у великих закладках на території Закарпатської області та забезпечували подальший збут довіреному колу осіб.
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами

Продавали кокаїн великими партіями, а розрахунки проводилися лише криптовалютою. Такий «бізнес» приносив їм понад 12 млн грн щомісячно.
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках підозрюваних. Вилучили близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі.
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами

Орієнтовна вартість вилученого «товару» за цінами «чорного» ринку сягає понад 250 тис доларів США.
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами

Двох учасників наркобізнесу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами

Досудове розслідування - ГУНП м. Києва, оперативний супровід - Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.

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Теги: наркотики, Україна
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