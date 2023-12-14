У Києві перекрили міжнародний наркоканал з мільйонними оборотами
Сьогодні, 15:09
Українські правоохоронці перекрили міжнародний наркоканал та вилучено кокаїн на суму 250 тисяч доларів.
Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом особам за фактом незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, уродженець Донеччини разом зі спільницею організували канал постачання кокаїну з Нідерландів до України. Вони ховали наркотики у великих закладках на території Закарпатської області та забезпечували подальший збут довіреному колу осіб.
Продавали кокаїн великими партіями, а розрахунки проводилися лише криптовалютою. Такий «бізнес» приносив їм понад 12 млн грн щомісячно.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках підозрюваних. Вилучили близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі.
Орієнтовна вартість вилученого «товару» за цінами «чорного» ринку сягає понад 250 тис доларів США.
Двох учасників наркобізнесу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування - ГУНП м. Києва, оперативний супровід - Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.
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Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом особам за фактом незаконного зберігання та збуту наркотичних засобів (ч. 3 ст. 307 КК України).
За даними слідства, уродженець Донеччини разом зі спільницею організували канал постачання кокаїну з Нідерландів до України. Вони ховали наркотики у великих закладках на території Закарпатської області та забезпечували подальший збут довіреному колу осіб.
Продавали кокаїн великими партіями, а розрахунки проводилися лише криптовалютою. Такий «бізнес» приносив їм понад 12 млн грн щомісячно.
Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях та автівках підозрюваних. Вилучили близько 1 кг кокаїну, чорнові записи, електронні ваги, а також два автомобілі.
Орієнтовна вартість вилученого «товару» за цінами «чорного» ринку сягає понад 250 тис доларів США.
Двох учасників наркобізнесу затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування - ГУНП м. Києва, оперативний супровід - Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.
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