На Волині завтра поховають Героя Василя Гаврука

На Волині завтра поховають Героя Василя Гаврука
У місті Рожищі на Волині завтра, 28 березня, краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Василя Гаврука.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Рожищенська громада 28 березня прощатиметься з військовослужбовцем 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України Василем Євгеновичем Гавруком, 1981 року народження.
На Волині завтра поховають Героя Василя Гаврука

Об 11:00 годині зустрічатимуть Героя у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.

Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму у селі Переспа, де відспівають Героя.

А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Линівка.

«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали мешканців громади у міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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