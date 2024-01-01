На Волині завтра поховають Героя Василя Гаврука
Сьогодні, 15:25
У місті Рожищі на Волині завтра, 28 березня, краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Василя Гаврука.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Рожищенська громада 28 березня прощатиметься з військовослужбовцем 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України Василем Євгеновичем Гавруком, 1981 року народження.
Об 11:00 годині зустрічатимуть Героя у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму у селі Переспа, де відспівають Героя.
А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Линівка.
«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали мешканців громади у міськраді.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
Рожищенська громада 28 березня прощатиметься з військовослужбовцем 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України Василем Євгеновичем Гавруком, 1981 року народження.
Об 11:00 годині зустрічатимуть Героя у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму у селі Переспа, де відспівають Героя.
А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Линівка.
«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали мешканців громади у міськраді.
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