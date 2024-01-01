На Волині завтра поховають Героя Василя Гаврука

У місті Рожищі на Волині завтра, 28 березня, краяни проведуть в останню путьвійськовослужбовцяПро це повідомляє Рожищенська міськрада.Рожищенська громада 28 березня прощатиметься з військовослужбовцем 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Збройних сил України Василем Євгеновичем Гавруком, 1981 року народження.Об 11:00 годині зустрічатимуть Героя у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму у селі Переспа, де відспівають Героя.А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Линівка.«Прийдіть вшанувати Воїна світла, котрий захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали мешканців громади у міськраді.