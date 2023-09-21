Окупанти хочуть забрати житло в українців без російського паспорта

Росіяни погрожують залишити без житла українців у рф, якщо ті не отримають паспорт ворога.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Росіяни проводять політикуне лише на тимчасово окупованій території, а й у рф.Українці які виїхали, а частина з них фактично була депортована, й проживають у пунктах тимчасового розташування мають отримати паспорт рф, інакше ворог погрожує їм виселенням.Всього на росії близько 25 тисяч українців проживають у таких таборах. Вони вимушені були покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення. В будинках багатьох з них, наразі, проживають колаборанти або гастролери з рф.Центр національного спротиву зауважує: кожен дотичний до депортації українців, захоплення їх майна буде встановлений й понесе покарання за злочини проти нашого народу.