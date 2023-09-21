Окупанти хочуть забрати житло в українців без російського паспорта

Окупанти хочуть забрати житло в українців без російського паспорта
Росіяни погрожують залишити без житла українців у рф, якщо ті не отримають паспорт ворога.

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Росіяни проводять політику примусової паспортизації українців не лише на тимчасово окупованій території, а й у рф.

Українці які виїхали, а частина з них фактично була депортована, й проживають у пунктах тимчасового розташування мають отримати паспорт рф, інакше ворог погрожує їм виселенням.

Всього на росії близько 25 тисяч українців проживають у таких таборах. Вони вимушені були покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення. В будинках багатьох з них, наразі, проживають колаборанти або гастролери з рф.

Центр національного спротиву зауважує: кожен дотичний до депортації українців, захоплення їх майна буде встановлений й понесе покарання за злочини проти нашого народу.

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Теги: окупанти, війна
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