Окупанти хочуть забрати житло в українців без російського паспорта
Сьогодні, 14:31
Росіяни погрожують залишити без житла українців у рф, якщо ті не отримають паспорт ворога.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни проводять політику примусової паспортизації українців не лише на тимчасово окупованій території, а й у рф.
Українці які виїхали, а частина з них фактично була депортована, й проживають у пунктах тимчасового розташування мають отримати паспорт рф, інакше ворог погрожує їм виселенням.
Всього на росії близько 25 тисяч українців проживають у таких таборах. Вони вимушені були покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення. В будинках багатьох з них, наразі, проживають колаборанти або гастролери з рф.
Центр національного спротиву зауважує: кожен дотичний до депортації українців, захоплення їх майна буде встановлений й понесе покарання за злочини проти нашого народу.
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Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни проводять політику примусової паспортизації українців не лише на тимчасово окупованій території, а й у рф.
Українці які виїхали, а частина з них фактично була депортована, й проживають у пунктах тимчасового розташування мають отримати паспорт рф, інакше ворог погрожує їм виселенням.
Всього на росії близько 25 тисяч українців проживають у таких таборах. Вони вимушені були покинути свої рідні будинки через повномасштабне вторгнення. В будинках багатьох з них, наразі, проживають колаборанти або гастролери з рф.
Центр національного спротиву зауважує: кожен дотичний до депортації українців, захоплення їх майна буде встановлений й понесе покарання за злочини проти нашого народу.
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