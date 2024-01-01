Через вітер полумʼя перекидалось на сусідні будівлі: на Волині згорів хлів, ще чотири споруди – пошкоджені





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули вогнеборці 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Ковель та працівники місцевої пожежної охорони села Доротище. Через щільну забудову та вітряну погоду полумʼя швидко розповсюджувалось на сусідні господарчі споруди.



Завдяки злагодженій роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати о 05:45. Внаслідок пожежі було повністю знищено господарчу споруду (хлів) та 4 споруди пошкоджено. Загиблих та травмованих немає.



Причина пожежі коротке замикання електромережі.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 березня, о 04:20 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Доротище Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули вогнеборці 4-ї та 19-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Ковель та працівники місцевої пожежної охорони села Доротище. Через щільну забудову та вітряну погоду полумʼя швидко розповсюджувалось на сусідні господарчі споруди.Завдяки злагодженій роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати о 05:45. Внаслідок пожежі було повністю знищено господарчу споруду (хлів) та 4 споруди пошкоджено. Загиблих та травмованих немає.Причина пожежі коротке замикання електромережі.

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