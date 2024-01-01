Зниклу студентку на Волині шукають вже майже півтора місяця

Аліни Божко, яка зникла під час відпочинку з друзями.



Про це пише



Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич зазначила, що пошуки досі ведуться.



На жаль, дівчину поки не знайшли. За словами правоохоронців, дівчину шукатимуть доти, поки не знайдуть.



Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями. У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку за допомогою у пошуках звернулися її друзі, саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки. Аліна відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон вона залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше стало відомо, що у лісі у сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини.



Поліцейські кажуть, що не пропускають жодного квадратного сантиметра лісу. Пошуки будуть продовжуватися, доки її не знайдуть. Пошукова група обстежує лісосмуги та болотисту місцевість. У густому поліському лісі шукають зниклу дівчину. Поліцейські кажуть, що не пропускають жодного квадратного сантиметра лісу, навіть ями та углиблення, де дівчина могла заховатися і чекати на допомогу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже шостий тиждень поспіль у Камінь-Каширському районі на Волині тривають пошуки 17-річної, яказ друзями.Про це пише ВСН Інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волинізазначила, щоНа жаль, дівчину поки не знайшли. За словами правоохоронців, дівчину шукатимуть доти, поки не знайдуть.Нагадаємо, дівчина зникла під час відпочинку з друзями. У суботу, 17 лютого, о 17:17 до служби порятунку за допомогою у пошуках звернулися її друзі, саме з ними вона відпочивала поблизу лісопосадки. Аліна відійшла у ліс та не повернулася. Свій мобільний телефон вона залишила в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше стало відомо, що у лісі у сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини.Поліцейські кажуть, що не пропускають жодного квадратного сантиметра лісу. Пошуки будуть продовжуватися, доки її не знайдуть. Пошукова група обстежує лісосмуги та болотисту місцевість. У густому поліському лісі шукають зниклу дівчину. Поліцейські кажуть, що не пропускають жодного квадратного сантиметра лісу, навіть ями та углиблення, де дівчина могла заховатися і чекати на допомогу.

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