УПЦ МП зобов'язали повернути державі стародавній собор у Каневі, де відспівували Тараса Шевченка

УПЦ МП зобов'язали повернути державі стародавній собор у Каневі, де відспівували Тараса Шевченка
За позовом Смілянської окружної прокуратури Черкаської області суд зобов’язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – Успенський (Георгіївський) собор ХІІ століття.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Встановлено, що виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл Українській православній церкві (МП) оформити право власності на пам’ятку археології. У подальшому це стало підставою для реєстрації права колективної власності.

Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення.

Орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн грн.

Наразі позовну заяву окружної прокуратури в інтересах Міністерства культури та інформаційної політики України до виконкому Канівської міської ради і Київської митрополії УПЦ (МП) суд задовольнив.

ДОВІДКОВО: Успенський собор – стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. Саме в цьому соборі служили панахиду по Тарасу Шевченку після привезення труни з його тілом пароплавом із Києва до Канева.

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Теги: Успенський собор, УПЦ МП
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