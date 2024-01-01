Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

Понад півтори сотні в боєприпасів знищили сапери ДСНС на Волині.Про це повідомили у пресслужбі відомства.Небезпечні знахідки пролежали у волинській землі близько 80 років.Декілька боєприпасів випадково виявили лісоруби біля села Смолява на Горохівщині. Вирубку зупинили й на місце події викликали саперів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.Сапери ретельно обстежили вказану місцину і натрапили на схрон: із землі підійняли ретельно складені ящики з мінометними мінами, стрілецькими набоями і декілька артилерійських снарядів — загалом 166 одиниць. Знахідки ідентифікували як боєприпаси часів Другої світової війни, що були на озброєнні німецької армії.Далі транспортували боєприпаси до спеціального майданчика біля села Цегів Горохівської громади, помістили в спеціальний кар'єр і знищили шляхом підриву. На момент проведення розмінування територію посилено охороняли поліцейські, аби на місце розмінування випадково не потрапили сторонні особи.Опісля через дозволений час піротехніки переконалися, що робота виконана чисто: усе, що залишилося від смертоносного залізяччя — вирва на місці вибуху і дрібні уламки розірваних металевих корпусів, які не несуть загрози.А навколо із землі пробиваються весняні первоцвіти, розпускаються бруньки на деревах, що ростуть на цій території. Весна набуває сили попри все.