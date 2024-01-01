Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Понад півтори сотні в боєприпасів знищили сапери ДСНС на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Небезпечні знахідки пролежали у волинській землі близько 80 років.

Декілька боєприпасів випадково виявили лісоруби біля села Смолява на Горохівщині. Вирубку зупинили й на місце події викликали саперів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення м. Луцьк.
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

Сапери ретельно обстежили вказану місцину і натрапили на схрон: із землі підійняли ретельно складені ящики з мінометними мінами, стрілецькими набоями і декілька артилерійських снарядів — загалом 166 одиниць. Знахідки ідентифікували як боєприпаси часів Другої світової війни, що були на озброєнні німецької армії.
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

Далі транспортували боєприпаси до спеціального майданчика біля села Цегів Горохівської громади, помістили в спеціальний кар'єр і знищили шляхом підриву. На момент проведення розмінування територію посилено охороняли поліцейські, аби на місце розмінування випадково не потрапили сторонні особи.
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

Опісля через дозволений час піротехніки переконалися, що робота виконана чисто: усе, що залишилося від смертоносного залізяччя — вирва на місці вибуху і дрібні уламки розірваних металевих корпусів, які не несуть загрози.
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

А навколо із землі пробиваються весняні первоцвіти, розпускаються бруньки на деревах, що ростуть на цій території. Весна набуває сили попри все.
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів
Через 80 років знайшли схрон з німецькою зброєю: на Волині знищили понад 160 боєприпасів

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Теги: Волинь, рятувальники, зброя
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