Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий





Про це у фейсбуці інформує Харківська обласна прокуратура.



За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки.



Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу.



Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.



Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок удару БПЛА по цивільній інфраструктурі Ізюма на Харківщині постраждав мирний житель.Про це у фейсбуці інформує Харківська обласна прокуратура.За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 27 березня близько 3:15безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки.Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу.Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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