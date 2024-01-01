Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий

Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий
Внаслідок удару БПЛА по цивільній інфраструктурі Ізюма на Харківщині постраждав мирний житель.

Про це у фейсбуці інформує Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки.
Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий
Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий

Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу.
Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий

Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.
Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий
Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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Теги: обстріл, війна
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