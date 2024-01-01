Росіяни вдарили дронами по гімназії на Харківщині: є постраждалий
Сьогодні, 11:33
Внаслідок удару БПЛА по цивільній інфраструктурі Ізюма на Харківщині постраждав мирний житель.
Про це у фейсбуці інформує Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки.
Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу.
Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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Про це у фейсбуці інформує Харківська обласна прокуратура.
За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 27 березня близько 3:15 ворог здійснив атаку безпілотниками по м. Ізюм. Пошкоджено гімназію та прилеглі житлові будинки.
Отримав поранення 62-річний цивільний чоловік — охоронець вказаного освітнього закладу.
Правоохоронці вилучили уламки трьох БПЛА.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.
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