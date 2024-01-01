Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Пархомчука
Сьогодні, 11:14
Сьогодні, 27 березня, назавжди повертається додому Герой із села Веснянка Підгайцівської громади Олександр Пархомчук, який загинув за Україну.
У Підгайцівській громаді 27, 28 березня оголошено Днями жалоби, повідомляє Підгайцівська сільрада.
У сільраді опублікували план зустрічі та поховання Героя. Зокрема 27 березня о 16:00 – виїзд траурного кортежу від Бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника у Луцьку.
О 16.30 зустрічають кортеж на в'їзді до міста Ківерці (Дубок).
Далі маршрут пролягатиме містом Ківерці до села Веснянка вулицями: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Шкільна (зупинка біля школи 4, лунає останній дзвінок, покладання квітів) - Кафедральна - Соборності (зупинка біля площі) - Степана Бандери - с. Веснянка.
У селі Веснянка зустрічають кортеж живим коридором на початку села (перша зупинка) і пішою ходою прямують до будинку Героя до вулиці Травнева 52.
Останню ніч тіло Захисника перебуватиме вдома.
А 28 березня об 11.00 розпочнеться чин поховання від рідної домівки.
Колона у супроводі оркестру пішою ходою прямуватиме до місцевого храму села Веснянка.
Поховають Героя на Алеї слави кладовища міста Ківерці.
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У Підгайцівській громаді 27, 28 березня оголошено Днями жалоби, повідомляє Підгайцівська сільрада.
У сільраді опублікували план зустрічі та поховання Героя. Зокрема 27 березня о 16:00 – виїзд траурного кортежу від Бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника у Луцьку.
О 16.30 зустрічають кортеж на в'їзді до міста Ківерці (Дубок).
Далі маршрут пролягатиме містом Ківерці до села Веснянка вулицями: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Шкільна (зупинка біля школи 4, лунає останній дзвінок, покладання квітів) - Кафедральна - Соборності (зупинка біля площі) - Степана Бандери - с. Веснянка.
У селі Веснянка зустрічають кортеж живим коридором на початку села (перша зупинка) і пішою ходою прямують до будинку Героя до вулиці Травнева 52.
Останню ніч тіло Захисника перебуватиме вдома.
А 28 березня об 11.00 розпочнеться чин поховання від рідної домівки.
Колона у супроводі оркестру пішою ходою прямуватиме до місцевого храму села Веснянка.
Поховають Героя на Алеї слави кладовища міста Ківерці.
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