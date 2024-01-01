Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Олександра Пархомчука

Олександр Пархомчук, який загинув за Україну.



У Підгайцівській громаді 27, 28 березня оголошено Днями жалоби, повідомляє Підгайцівська сільрада.



У сільраді опублікували план зустрічі та поховання Героя. Зокрема 27 березня о 16:00 – виїзд траурного кортежу від Бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника у Луцьку.



О 16.30 зустрічають кортеж на в'їзді до міста Ківерці (Дубок).



Далі маршрут пролягатиме містом Ківерці до села Веснянка вулицями: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Шкільна (зупинка біля школи 4, лунає останній дзвінок, покладання квітів) - Кафедральна - Соборності (зупинка біля площі) - Степана Бандери - с. Веснянка.



У селі Веснянка зустрічають кортеж живим коридором на початку села (перша зупинка) і пішою ходою прямують до будинку Героя до вулиці Травнева 52.



Останню ніч тіло Захисника перебуватиме вдома.



А 28 березня об 11.00 розпочнеться чин поховання від рідної домівки.



Колона у супроводі оркестру пішою ходою прямуватиме до місцевого храму села Веснянка.



Поховають Героя на Алеї слави кладовища міста Ківерці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 березня, назавжди повертається додому Герой із села Веснянка Підгайцівської громади, якийУ Підгайцівській громаді 27, 28 березня оголошено Днями жалоби, повідомляє Підгайцівська сільрада.У сільраді опублікували план зустрічі та поховання Героя. Зокрема 27 березня о 16:00 – виїзд траурного кортежу від Бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника у Луцьку.О 16.30 зустрічають кортеж на в'їзді до міста Ківерці (Дубок).Далі маршрут пролягатиме містом Ківерці до села Веснянка вулицями: Луцька - Костюшко - Княгині Ольги - Соборності - Ярослава Мудрого - Шкільна (зупинка біля школи 4, лунає останній дзвінок, покладання квітів) - Кафедральна - Соборності (зупинка біля площі) - Степана Бандери - с. Веснянка.У селі Веснянка зустрічають кортеж живим коридором на початку села (перша зупинка) і пішою ходою прямують до будинку Героя до вулиці Травнева 52.Останню ніч тіло Захисника перебуватиме вдома.А 28 березня об 11.00 розпочнеться чин поховання від рідної домівки.Колона у супроводі оркестру пішою ходою прямуватиме до місцевого храму села Веснянка.Поховають Героя на Алеї слави кладовища міста Ківерці.

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