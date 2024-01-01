Киянин та одесит готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ





Про це



Кіберфахівці Служби безпеки викрили нові спроби агресора завдати вогневого ураження по стратегічній інфраструктурі України.



У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів фсб. Вони готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.



У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ.



Спочатку зловмисники намагались виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак.



Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.



Інший фігурант – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року.



Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.



За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.



Співробітники СБУ своєчасно викрили розвідувальну активність російських агентів і поетапно задокументували її. Також було вжито заходів для убезпечення місць базування Сил оборони та посилено захист критичної інфраструктури.



На завершальному етапі спецоперації обох зловмисників було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за потенційними «цілями» для окупантів.



За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин.





Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником фсб по москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.



Обидва агенти діяли окремо один від одного і отримували з росії грошову «винагороду» за співпрацю на користь країни-агресора.



Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами листування з фсб та банківські картки, на які надходили російські кошти.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агентурну групу фсб, яка готувала ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Кіберфахівці Служби безпеки викрили нові спроби агресора завдати вогневого ураження по стратегічній інфраструктурі України.У результаті спецоперації у Києві та в Одесі затримано двох агентів фсб. Вони готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об’єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ.Спочатку зловмисники намагались виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак.Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони.Інший фігурант – збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року.Також він фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі.Співробітники СБУ своєчасно викрили розвідувальну активність російських агентів і поетапно задокументували її. Також було вжито заходів для убезпечення місць базування Сил оборони та посилено захист критичної інфраструктури.На завершальному етапі спецоперації обох зловмисників було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за потенційними «цілями» для окупантів.За даними слідства, одним із ворожих поплічників виявився інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси. Інший – 24-річний киянин.Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником фсб по москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки.Обидва агенти діяли окремо один від одного і отримували з росії грошову «винагороду» за співпрацю на користь країни-агресора.Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами листування з фсб та банківські картки, на які надходили російські кошти.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію