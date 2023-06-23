На Волині авто злетіло у кювет та застрягло між деревами: водія деблокували
Сьогодні, 10:15
Рятувальники деблокували водія, який злетів у кювет легковиком/
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Надзвичайна подія трапилася 26 березня увечері на автодорозі, що сполучає с. Сошичне з м. Каменем-Каширським.
Легковий автомобіль злетів у кювет, перекинувся і застряг між деревами. В автівці перебував 28-річний водій, який не міг самотужки вибратися із деформованого транспортного засобу, проте зумів дістати телефон і викликати екстрені служби. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 21:52.
На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ. Бензорізом вони розпиляли гілля пошкоджених від удару дерев і дісталися до автівки. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розрізали деформовані двері, деблокували водія й передали його бригаді невідкладної медичної допомоги.
Чоловіка госпіталізували до лікарні в м. Камені-Каширському.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Надзвичайна подія трапилася 26 березня увечері на автодорозі, що сполучає с. Сошичне з м. Каменем-Каширським.
Легковий автомобіль злетів у кювет, перекинувся і застряг між деревами. В автівці перебував 28-річний водій, який не міг самотужки вибратися із деформованого транспортного засобу, проте зумів дістати телефон і викликати екстрені служби. Повідомлення на лінію 101 надійшло о 21:52.
На місці події працювали рятувальники 8 ДПРЧ. Бензорізом вони розпиляли гілля пошкоджених від удару дерев і дісталися до автівки. За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники розрізали деформовані двері, деблокували водія й передали його бригаді невідкладної медичної допомоги.
Чоловіка госпіталізували до лікарні в м. Камені-Каширському.
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