Обстріл Харківщини: загинув дідусь
Сьогодні, 18:11
Військові російської федерації вбили чоловіка у Вовчанську на Харківщині. Поліція документує наслідки обстрілу.
Про це у телеграмі інформує Нацполіція.
Близько 13:00 сьогодні, 25 березня, військові росії здійснили артобстріл міста. Пошкоджені приватні будинки.
В результаті отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився у дворі власного домоволодіння.
На місці працюють профільні служби.
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Про це у телеграмі інформує Нацполіція.
Близько 13:00 сьогодні, 25 березня, військові росії здійснили артобстріл міста. Пошкоджені приватні будинки.
В результаті отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився у дворі власного домоволодіння.
На місці працюють профільні служби.
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