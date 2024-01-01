Обстріл Харківщини: загинув дідусь





Про це у телеграмі інформує Нацполіція.



Близько 13:00 сьогодні, 25 березня, військові росії здійснили артобстріл міста. Пошкоджені приватні будинки.



В результаті отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився у дворі власного домоволодіння.



На місці працюють профільні служби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові російської федерації вбили чоловіка у Вовчанську на Харківщині. Поліція документує наслідки обстрілу.Про це у телеграмі інформує Нацполіція.Близько 13:00 сьогодні, 25 березня, військові росії. Пошкоджені приватні будинки.В результаті отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився у дворі власного домоволодіння.На місці працюють профільні служби.

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