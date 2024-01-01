Обстріл Харківщини: загинув дідусь

Обстріл Харківщини: загинув дідусь
Військові російської федерації вбили чоловіка у Вовчанську на Харківщині. Поліція документує наслідки обстрілу.

Про це у телеграмі інформує Нацполіція.

Близько 13:00 сьогодні, 25 березня, військові росії здійснили артобстріл міста. Пошкоджені приватні будинки.
Обстріл Харківщини: загинув дідусь

В результаті отриманих мінно-вибухових травм загинув 65-річний чоловік, який під час обстрілу знаходився у дворі власного домоволодіння.
Обстріл Харківщини: загинув дідусь

На місці працюють профільні служби.
Обстріл Харківщини: загинув дідусь
Обстріл Харківщини: загинув дідусь
Обстріл Харківщини: загинув дідусь

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Теги: обстріл, війна
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