Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки

Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки
Вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували пожежу в лісі. Загорання виникло вчора ввечері на околиці села Микуличин Надвірнянського району.

Про це повідомляє в телеграмі ДСНС.

Через відсутність під'їзних шляхів рятувальники майже півтора кілометри йшли пішки до місця пожежі на території Ямнянського лісництва. Також здійснювали аеророзвідку.

П’ять годин знадобилося надзвичайникам для ліквідації загорання площею 0,5 га. Вогнем знищено суху рослинність, чагарники та лісову підстилку.



«Шановні громадяни! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки, які допоможуть запобігти виникненню пожеж в екосистемах та зберегти довкілля!» - зазначили в ДСНС.

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Теги: рятувальники, Україна
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