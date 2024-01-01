Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті

Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті
На лінії фронту волинські поліцейські-добровольці зведеного батальйону НПУ «Захід» дбають і про тварин.

Про це повідомляє в телеграмі поліція Волині.

Ліма – кішка, яку волинські правоохоронці підібрали ще в 2022 році, звільняючи місто Лиман (звідси – й ім’я). З того часу вона – справжній символ і бойова посестра наших поліцейських, а також улюблениця командира батальйону, полковника Сергія Козака.
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті

А ще з нашими бійцями живуть киця Мурка і собака Річі.
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті

Вони пережили російську окупацію, побачили чимало під час звільнення населеного пункту на Донеччині, і нині, коли Річі чує звуки вибухів, то починає голосно гавкати та бігати. Мурка ж, навпаки, спокійна і хоче, щоб її гладили.
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті

А днями волинські поліцейські підібрали песика Яцика. Він хоч і маленький, але дуже грайливий і навіть подає сильний голос, коли бачить «чужих».
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті

Бійці кажуть, що тварини приносять відчуття спокою, особливо після ризикованих бойових виїздів, а також нагадують про рідний дім. Незважаючи ні на що, вони не полишать своїх «менших братів»

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Теги: тварини, Волинь
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