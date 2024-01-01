Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті
Сьогодні, 11:23
На лінії фронту волинські поліцейські-добровольці зведеного батальйону НПУ «Захід» дбають і про тварин.
Про це повідомляє в телеграмі поліція Волині.
Ліма – кішка, яку волинські правоохоронці підібрали ще в 2022 році, звільняючи місто Лиман (звідси – й ім’я). З того часу вона – справжній символ і бойова посестра наших поліцейських, а також улюблениця командира батальйону, полковника Сергія Козака.
А ще з нашими бійцями живуть киця Мурка і собака Річі.
Вони пережили російську окупацію, побачили чимало під час звільнення населеного пункту на Донеччині, і нині, коли Річі чує звуки вибухів, то починає голосно гавкати та бігати. Мурка ж, навпаки, спокійна і хоче, щоб її гладили.
А днями волинські поліцейські підібрали песика Яцика. Він хоч і маленький, але дуже грайливий і навіть подає сильний голос, коли бачить «чужих».
Бійці кажуть, що тварини приносять відчуття спокою, особливо після ризикованих бойових виїздів, а також нагадують про рідний дім. Незважаючи ні на що, вони не полишать своїх «менших братів»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє в телеграмі поліція Волині.
Ліма – кішка, яку волинські правоохоронці підібрали ще в 2022 році, звільняючи місто Лиман (звідси – й ім’я). З того часу вона – справжній символ і бойова посестра наших поліцейських, а також улюблениця командира батальйону, полковника Сергія Козака.
А ще з нашими бійцями живуть киця Мурка і собака Річі.
Вони пережили російську окупацію, побачили чимало під час звільнення населеного пункту на Донеччині, і нині, коли Річі чує звуки вибухів, то починає голосно гавкати та бігати. Мурка ж, навпаки, спокійна і хоче, щоб її гладили.
А днями волинські поліцейські підібрали песика Яцика. Він хоч і маленький, але дуже грайливий і навіть подає сильний голос, коли бачить «чужих».
Бійці кажуть, що тварини приносять відчуття спокою, особливо після ризикованих бойових виїздів, а також нагадують про рідний дім. Незважаючи ні на що, вони не полишать своїх «менших братів»
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки
Сьогодні, 12:03
Українець подав позов щодо російських катувань до суду Аргентини: це вперше в історії
Сьогодні, 11:30
Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті
Сьогодні, 11:23
Зеленський: Трипільську ТЕС знищили, бо лишилося нуль ракет
Сьогодні, 11:06
Суд на Волині призначив експравоохоронцю з Донеччини 12 років в'язниці за колабораційну діяльність
Сьогодні, 10:32