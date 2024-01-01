Пухнасті побратими. Чотирилапі підопічні волинських добровольців на фронті

На лінії фронту волинськідбають і про тварин.Про це повідомляє в телеграмі поліція Волині.Ліма – кішка, яку волинські правоохоронці підібрали ще в 2022 році, звільняючи місто Лиман (звідси – й ім’я). З того часу вона – справжній символ і бойова посестра наших поліцейських, а також улюблениця командира батальйону, полковникаА ще з нашими бійцями живуть киця Мурка і собака Річі.Вони пережили російську окупацію, побачили чимало під час звільнення населеного пункту на Донеччині, і нині, коли Річі чує звуки вибухів, то починає голосно гавкати та бігати. Мурка ж, навпаки, спокійна і хоче, щоб її гладили.А днями волинські поліцейські підібрали песика Яцика. Він хоч і маленький, але дуже грайливий і навіть подає сильний голос, коли бачить «чужих».Бійці кажуть, що тварини приносять відчуття спокою, особливо після ризикованих бойових виїздів, а також нагадують про рідний дім. Незважаючи ні на що, вони не полишать своїх «менших братів»