На Волині судили чоловіка, який їхав через «Устилуг» з фальшивими документами

На Волині судили чоловіка, який їхав через «Устилуг» з фальшивими документами
У Володимирі судили уродженця смт. Балахівка Кіровоградської області за підробку документів для перетину кордону.

Про це відомо з вироку міського суду, - пише InsiderMedia.

Влітку 2023 році чоловік, розуміючи, що документи будуть підроблені, надав особисті дані для внесення відомостей у тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа підробила офіційні документи - тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії, вказавши в них завідомо недостовірні відомості про непридатність обвинуваченого до військової служби в ЗСУ з виключенням з військового обліку.

24 січня 2024 року близько 16:40 у пункті пропуску «Устилуг» чоловік надав працівникам Державної прикордонної служби України завідомо підроблені документи.

Обвинувачений визнав себе у пред`явленому обвинуваченні винним повністю. Просить суворо не карати.

«Обвинувачений вчинив кримінальний проступок та нетяжкий злочин. Обставинами, що пом`якшують покарання, суд визнає його щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю злочину. Обставин, що обтяжують покарання, не встановлено. Обвинувачений є не судимий, на профілактичних обліках в органах превенції не перебуває, кримінальні правопорушення вчинив вперше. Суд враховує також його міцні соціальні зв`язки, наявність сім`ї та двох малолітніх дітей», - йдеться у вироку.

Отож, суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 51 000 гривень.

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Теги: суд, Устилуг, документи, ухилянт
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